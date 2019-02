Vlad Plahotniuc a vizitat fabrica Ionel, CFM şi Supraten: Obiectivul nostru este ca moldovenii să rămână acasă (FOTO)

Președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a vizitat ieri mai multe întreprinderi din Chișinău. La întrevederi a participat și ministrul degrevat al Economiei, Chiril Gaburici, care candidează pentru funcția de deputat în circumscripţia cu numărul 31 din Chișinău.

În discuțiile pe care le-a avut cu angajații acestor întreprinderi, Vlad Plahotniuc a observat că atât conducerea întreprinderilor, cât și angajații resimt efectele reformei fiscale, dar și ale altor măsuri promovate de PDM.

"Sistemul bugetar a început să devină atractiv pentru salariații din privat, datorită reformelor și creșterilor de venituri, iar asta mă bucură. Noi o să continuăm să venim cu proiecte și pentru mediul de afaceri, ca antreprenorii să se dezvolte și să poată mări salariile pentru lucrători. Obiectivul nostru este ca moldovenii să rămână acasă, ȋn țară, să aibă aici tot de ce au nevoie, să poată beneficia în Moldova de ceea ce le oferă azi statele occidentale", a menţionat Vlad Plahotniuc în cadrul discuțiilor cu angajații fabricii de confecții Ionel.

Liderul democraților a evidențiat că mediul de afaceri reprezintă un segment important, care trebuie susținut, pentru că este un generator de locuri de muncă şi care asigură bunăstare.

"Noi ne-am gândit cum să susținem mediul de afaceri şi Guvernul, din 2016, a intervenit cu politici fiscale, care au ajutat întreprinderile", a declarat Vlad Plahotniuc.

În același timp, angajații au confirmat faptul că primesc salarii mai mari ca urmare a micșorării unor impozite. Aceștia au vorbit cu liderul democrat și despre programul Prima Casă inițiat de guvernarea PDM, program pe care îl apreciază foarte mult. Salariații fabricii au venit aici cu propunerea să fie crescută limita de vârstă pentru beneficiari.

Reducerea numărului instituțiilor de control, precum şi reducerea numărului de acte permisive și a fiscalității au permis dezvoltarea mai rapidă şi a unei alte companii din Capitală, care produce lacuri şi vopsele și deține o rețea de magazine de bricolaj.

"Reforma actelor permisive ne-a permis să lucrăm normal, fiindcă, în alte condiţii, la noi trei persoane alergau pe la instanţe să aducă o hârtie, să ducă altă hârtie şi să demonstreze că este nevoie de a treia hârtie, care nu ştiu pentru ce ne trebuie", a punctat Nicolae Tricolici, directorul rețelei Supraten.

Lucrurile s-au îmbunătățit şi la Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova". Actuala guvernare a reuşit să plătească toate restanțele salariale, în valoare de 104 milioane de lei, acumulate până în 2015.

"Am fost nevoiţi să ne implicăm şi noi, pentru ca angajaţii să fie remuneraţi, pentru că eu am spus că este inadmisibil ca, timp de jumătate de an, să nu primiţi salariile", le-a spus Vlad Plahotniuc angajaților de la CFM.

În cadrul întâlnirilor de ieri, președintele PDM a mers să discute şi cu angajaţii de la "Moldtelecom", care s-au interesat de planurile formaţiunii de la guvernare după alegerile din 24 februarie.