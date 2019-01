Vlad Plahotniuc a început oficial campania electorală în circumscripția uninominală nr.17 din Nisporeni. Liderul democraților vrea să reprezinte raionul de baștină în viitorul Parlamenеt. Potrivit lui, raionul Nisporeni va deveni un raion model. Vor fi construite apeducte, gazoducte, vor fi îmbunătăţite condiţiile de educaţie din şcoli şi grădiniţe

"Bună ziua dragii mei pământeni, iarăși după discursul profesoarei mele încerc să mă consolez că nu a fost laudă, a fost apreciere, dar oricum am încă probabil reflexe din școală ..

Eu personal nu văd nici o problemă în faptul că noi după ani încă avem așa reflexe, respect și stima față de cei de acasă, de cei care ne-au crescut, de părinții noștrii, de tradiții, de istoria noastră.

Vreau să spun că sunt emoționat și din momentul care mă primiți de fiecare dată, de energie, dar și pentru că ați acceptat astăzi să veniți la un eveniment atat de important pentru mine, pentru că astăzi eu îmi inaintez cadidatura la funcția de deputat în următorul legislativ. Mi-a plăcut ce au sugerat colegii care au vorbit de Nisporeni, deputat de Nisporeni. Îmi înaintez candidatura și sunt recunăscător pentru faptul că sunteți aici și mă sprijiniți la acest eveniment important.

Am decis să candidez de aici, din această circumscripție, de fapt aș fi putut rămâne doar pe listă pentru că oricum am asigurat un loc acolo, dar am decis să candidez de aici din Nisporeni pentru că sunt băștinaș, m-am născut aici și ma simt extrem de bine de fiecare dată când vin în Nisporeni, vin acasă. De aici m-am pornit în viață, de aici am pornit de acasă. Pentru că vreau să reprezint Parlamentul. Vreau să reprezint în parlament anume raionul meu și baștina mea pentru că am încredere în oamenii din Nisporeni, îi cunosc și pentru faptul că cum a spus și domnul Bâtcă că știu pentru că vă doriți un reprezentant bun, eficient, dar și pentru oamenii de aici din Nisporeni. Miza mea nu este să iau un loc în parlament, domnia mea ca în parlamentb este să vin ca deputat de Nisporeni. O să îmi ierte aceaste cuvinte de Nisporeni cei care sunt din 3 sate care sunt din raion alăturat.

Îi luăm la Nisporeni ca să putem continua și să zică și ei că ne mândrim cu Nisporeniul, iar faptul că îmi doresc ca să vin în Nisporeni și să facem raionul să fie unul exemplar, unul de dezvoltare și modernizare în Republica Moldova. Așa cum am început împreună să facem.

Și cum deja mă cunoașteți și cum a vorbit și doamna profesoară, mă cunoașteți tot, eu când promit ceva, eu fac. Nu o știu doar eu, o recunosc și oponenții mei. Dacă spun, eu fac.

Poate mai rar spun, poate nu tot timpul promit, dar dacă promit fac și îmi țin cuvântul și chiar cei cărora le-am promis nu chiar merită să o fac. Dar eu fac oricum pentru că eu am început așa, pentru tot timpul și aici o să continui să promit că faptele bune pe care le-am pornit să le facem vor continua.

Iar sloganul meu personal, care este și sloganul partidului este: Fapte, nu vorbe. Acest slogan nici nu l-am ales eu și nici colegii mei, el este dintr-un sondaj pe care l-au făcut oamenii și care au spus că membrii Partidului Democrat, membrii din Partidul Democrat din Moldova se asociază cu faptele nu vorbele. De aceea am preferat să luăm acest slogan.

Și noi de aceea vom continua să facem fapte bune ca în toate sondajele următoare să ne identificăm și mai tare cu faptele nu cu vorbele cum o fac alții din opoziție care vorbesc și în stânga și în dreapta și deja își bocesc în avans și pierderea în alegerile următoare care vor fi.

PDM a realizat în ultimii trei ani lucruri foarte importante în Moldova, dar ce vreau să vă spun că ele s-au majoritatea din ele s-au reflectat și vreau să le reflectăm și aici în localitățile din Nisporeni.

Am să le enumăr numai pe câteva, defapt au început colegii să le spună, dar pentru că îmi plac aș vrea să le enumer și eu. Drumuri asfaltate, iluminare stradală, apeducte, sistemele de irigare, fântâni reparate, cunoașteți și credcă ați resimțit și salariile care au început să crească, pensiile care s-au majorat, compensațiile mărite care probabil ați beneficiat unii din voi, și din cei 600 de lei care le-am dat la sărbători, medicamentele care am făcut o parte din ele gratuite, compensate, dar vor fi și mai multe gratuite. Servicii medicale care am început să le modernizăm, am adus ambulanțe, ați văzut poste modernizate și școli și grădinițe care au început să fie renovate, biblioteci și case de cultură reparate, terenuri sportive și de joacă. Un simbol care ați vrut voi, moara de vânt făcută în Nisporeni, simbolul orașului, orășelul de Crăciun, investiții în evenimente culturale. Cunoașteți proiecrtele implimntate de fundația Edelweiss deja colega mea este mai cunoscută decât mine, Lidia Cucoș.

Ea a fost promotorul, organizatorul campaniei "O nouă viață" care a început noi născuții, proiectul caravana vederii, atunci când am oferit celor care au avut nevoie gratuit servicii și ochelari, proiecte de oferire la copii și tinerilor și multe multe alte proiecte care le-a făcut și le va face în continuare Fundația Edelweiss. Pe moment după cum cunoașteți activitatea este sistată conform legislației electorale nu putem să facem acțiuni, dar după 24 februarie vom continua să facem lucruri bune.

Cum am spus aceste sunt doar un început, ambiția PDM este mult mai mare decât atât. Noi ne-am propus și o să facem în Republica Moldova să construim drumuri și o să le regăsiți aici în raion refăcute, reconstruite. O să rezolvăm difinitiv în câte mai multe localități problema apei potabile și canalizării, o să extindem de gazificare a localităților o să continuăm iluminarea stradală și o să rezolvăm problemele în sate a deșeurilor, o să rezolvăm în sate problema educației și a grădinițelor, o să extindem terenurile de joacă, o să menținem și o să păstrăm patrimoniul cultural inclusiv prin renovarea caselor de cultură. Să modernizăm agricultura pentru că avem potențial mare și avem gospodari în Nisporeni. Și pentru că toate acestea să se producă cu o dinamică mai mare desigur că avem nevoie ca fiecare din Nisporeni, să aibă posibilitatea să muncească și să primească un salariu decent. De aceea ne-am propus ca să aducem investitori locali și streăni ca să deschidem noi locuri de muncă aici în Nisporeni", a declarat Vlad Plahotniuc, liderul PDM.

PUBLIKA.MD amintește că astăzi Partidul Democrat din Moldova s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie cu sloganul: Fapte, nu vorbe! De această campanie va depinde dacă în ţara noastră se va păstra ordinea, stabilitatea politică, va continua creşterea economică sau va aluneca iar în haos, dezmăţ şi sărăcie.

De astăzi a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Aceasta va dura până în ziua alegerilor. Scrutinul se desfăşoară în baza sistemului mixt de vot. Astfel, 50 de deputați vor fi votați pe liste de partid, iar 51 vor fi aleși în circumscripții uninominale într-un singur tur.