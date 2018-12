Vlad Plahotniuc a fost colindat la Târgul de Crăciun din Capitală. Ce s-a întâmplat cu colindătorul (VIDEO)

Vlad Plahotniuc, Pavel Filip și Andrian Candu au fost aseară la Târgul de Crăciun din centrul Capitalei. Fără pază şi presă, cei trei s-au plimbat prin mulţime, au admirat bradul şi au făcut poze cu vizitatorii.

Preşedintele Partidului Democrat a primit o urare personalizată de la un cioban din satul Lărguța, raionul Cantemir.

Așa cum cere tradiția, liderul PDM, dar şi colegii săi, l-au răsplătit pe bărbat cu bani. Apoi, urătorul l-a invitat pe Plahotniuc la el acasă.

"Acest an, din nou, e nou. E sărbătoare românească, e română moldovenească. Acesta-i bradul dintr-un plug să-l urăm pe Plahotniuc. Mata eşti da? Să fii sănătos domnule! La anul şi la mulţi ani! - Ţine-o! - Bodaprosti! Dumnezeu să vă păzească! Îi spuneţi că dacă are ocazia poate să vină la mine la Lărguţa. Eu sunt cioban. Am vreo 12 capre în raionul Cantemir. Am brăzănică, am smântânică, am jumărele. Am cu ce-l întâlni pe om", a spus ciobanul.

După urătură, liderul democrat, premierul şi preşedintele Parlamentului au vizitat tarabele de la târg, unde au gustat din bucate şi vin fiert.

Prezenţa celor trei la târg i-a luat prin surprindere pe vizitatori, iar zeci de oameni au făcut coadă pentru a face poze cu ei.

Andrian Candu şi Pavel Filip s-au oferit să le facă fotografii mai multor familii împreună cu Vlad Plahotniuc.

Cei trei democraţi au mers şi la stand-ul fundaţiei lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss. Acolo, liderul PDM a făcut poze cu cei mai mici dintre vizitatori.