Vlad Plahotniuc a discutat cu politicieni din România despre sprijinul românesc pentru parcursul european al Republicii Moldova

Republica Moldova poate conta oricând pe ajutorul României, care este gata să acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chişinău.

Declaraţia a fost făcută de europarlamentarul român Andi Cristea şi senatorul de la Bucureşti, Titus Corlăţean. Cei doi oficiali au avut ieri o întrevedere cu preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. La întâlnire, au fost apreciate progresele înregistrate în ultimii ani de ţara noastră.



"Fie să aveţi mult succes la alegerile din această toamnă, iarnă, din luna decembrie, cel mai probabil pentru că cu siguranţă ne dorim continuarea dezvoltării vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova. Puteţi să contaţi pe sprijinul nostru", a comunicat deputatul Parlamentului European, Andi Cristea.



La rândul său, Vlad Plahotniuc a mulţumit pentru susţinerea necondiţionată oferită de statul român.



"Noi am simţit sprijinul şi suportul, umărul României atunci când ne-a fost cel mai greu, asta nu se uită pentru că am început activitatea în 2016, România rămânând poate unicul care mai credea în noi, în timp s-au găsit mai mulţi şi trebuie să le fim şi lor recunoscători. E important pentru noi şi apreciem suportul pe care îl faceţi", a afirmat preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.



Iar senatorul român Titus Corlăţean a apreciat organizarea Conferinței interparlamentare în probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina", care s-a desfăşurat ieri la Chişinău.



"O conferinţă internaţională reuşită pentru că se simţea nevoia unei formule politice aşa mai largi de susţinere şi de cooperare regională într-o zonă în care sunt conflicte îngheţate, cu prezenţă de bună calitate americană.Important e ca guvernarea să meargă mai departe", a spus membru Senatului României, Titus Corlăţeam.



La final, cei doi oficiali români i-au urat Partidului Democrat succes la alegerile parlamentare din acest an.