Vlad Plahotniuc a dat start campaniei electorale şi are planuri măreţe: Locuri de muncă, apeducte şi alimentare cu gaze în raionul Nisporeni

Apeducte, gazoducte, condiţii mai bune în şcoli şi grădiniţe, salarii mai mari şi mai multe locuri noi de muncă în raionul Nisporeni. De asemenea, tot mai mulţi localnici vor merge pe străzi reparate şi iluminate. Acestea sunt câteva dintre planurile pe care are de gând să le pună în aplicare Vlad Plahotniuc, candidat în circumscipţia uninominală cu numărul 17, din raionul de baştină. El dă asigurări că Nisporeni va deveni un raion modern.

"Sunt recunoscător pentru faptul că sunteți aici și mă sprijiniți în acest eveniment important. . Am decis să candidez de aici, din Nisporeni, pentru că sunt băștinaș, mă simt extrem de bine de fiecare dată când vin în Nisporeni, acasă", a declarat Vlad Plahotniuc.



Evenimentul de lansare în campanie a fost organizat în incinta Centrului de Cultură şi tineret "Luceafărul" renovat cu 18 milioane de lei, datorită implicării lui Vlad Plahotniuc. Colegii de partid, consătenii, dar şi ceilalţi oaspeţi prezenţi au afirmat că liderul democraţilor este cea mai potrivită candidatură pentru a le reprezenta interesele în Parlament.



"Noi ne-am săturat atâţia ani de la independenţă încoace, toţi ne-au promis, ne-au îmbogăţit cu fel de fel de minciuni, dar domnul Vlad Plahotniuc este o persoană concretă, care face fapte concrete", a precizat Constantin Ungureanu, primarul comunei Vărzăreşti.



"Satele nici unul nu aveau un bec de lumină, astăzi majoritatea satelor sunt iluminate. Această minunată bijuterie în raionul Nisporeni era veceu public. Dar astăzi ne mândrim cu acest obiect. Incubator de afaceri, spitalul astăzi îl avem renovat datorită faptului că domnul Vlad este alături de noi", a specificat Vasile Bîtca, preşedintele organizaţiei raionale Nisporeni a PDM.



"Cu sprijinul domnului preşedinte Vlad Plahotniuc în oraşul Nisporeni au fost iniţiate mai multe proiecte. Unele dintre ele se discutau în anii 80 – 90 şi nimeni nu avea curajul să se apuce de ele", a subliniat Grigore Robu, primarul oraşului Nisporeni.



"Angajaţii noştri din domeniul cultură, din localităţile raionului ne-au spus că sunt mulţumiţi de salariul majorat. Comparativ cu ce a fost înainte aproape dublu primesc", a precizat Maria Zmeu, specialist principal Direcţia Cultură Nisporeni.



"Sloganul meu personal, ca și sloganul partidului, este fapte, nu vorbe. Când promit ceva, fac. O recunosc și oponenții mei – dacă spun, fac. Vă promit că faptele bune care am început să le facem, vor continua", a punctat Vlad Plahotniuc, candidat în circumscripția nr. 17, Nisporeni.

Fosta profesoară de Limba şi Literatura Română, Elena Dobzeu, a avut şi de această dată cuvinte de laudă la adresa elevului său şi a menţionat că pe Vlad Plahotniuc îl caracterizează calităţi importante - de a nu dezamăgi şi de a fi primul în toate. Consăteanca l-a încurajat pe Vlad Plahotniuc să obţină mandatul de deputat.



"Vreau să vă zic ceva, că apoi nu voi fi eu profesoara cea de altă dată. Să nu uitaţi şi să luaţi drept crez spusele biblice. Cel ce vrea să fie mare cu adevărat trebuie să fie slujitorul tuturor celorlalţi. Cu Doamne ajută la mai mult şi la mai mare!", a menţionat Elena Dobzeu, locuitoare a satului Grozeşti.



"Am încredere în oamenii din Nisporeni, îi cunosc. Pentru mine fiecare vot din Nisporeni are o semnificație și o valoare emoțională, pentru că asta va fi nota și aprecierea pentru tot ce am făcut eu ca persoană și Partidul Democrat aici, la Nisporeni", a declarat Vlad Plahotniuc.



"Pe data de 24 februarie votăm fapte, nu vorbe, votăm Vlad Plahotniuc!", a conchis Vasile Bîtca, preşedintele organizaţiei raionale Nisporeni a PDM.