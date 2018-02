Vlad Plahotniuc a cerut Guvernului să elaboreze un plan de acțiuni pentru a crește securitatea în domeniul alimentar

Securitatea în domeniul alimentar este una din problemele pe care îi preocupă pe cetățeni și care trebuie abordată mult mai activ în instituțiile statului. În cadrul şedinţei săptămânale a partidului, Vlad Plahotniuc, președintele PDM, a cerut Guvernului să elaboreze un plan de acțiuni pentru a crește securitatea în domeniul alimentar.



"Astăzi în ședința săptămânală am discutat și despre securitatea în domeniul alimentar, una din problemele care îi preocupă pe cetățeni și care trebuie abordată mult mai activ de instituțiile statului. Am văzut tot felul de rapoarte prezentate de ANSA și alte instituții, care arată că se întreprind acțiuni, însă cu toate acestea problema persistă și credem că dincolo de statistici, e important ca ceea ce găsesc oamenii în magazine, să fie produse conforme, în termen de valabilitate și în condiții de depozitare adecvate. Ați văzut chiar zilele trecute ce forme periculoase pot să ia abuzurile în acest domeniu, prin acele înțelegeri ilegale pentru comercializarea de medicamente expirate, am avut în trecut și exemple din alte zone, este un fenomen care s-a dezvoltat ani de zile și e momentul să intervenim hotărât pentru a-l opri.



Am cerut Guvernului să elaboreze un plan de acțiuni care să vizeze creșterea securității alimentare, iar agențiile care gestionează acest domeniu să devină mai active, să le ofere cetățenilor forme cât mai ușoare prin care să poată depune sesizări imediat ce identifică o situație care ține de securitatea lor alimentară, iar apoi să-i informeze cum au rezolvat problema semnalată.În paralel vom analiza și cadrul legislativ în domeniu, să vedem dacă putem să-i aducem îmbunătățiri", a declarat Vlad Plahotniuc.