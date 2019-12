Vlad Filat spune cum a fost posibilă eliberarea lui şi dacă Dodon şi Sandu au fost implicaţi în acest proces

(UPDATE) VLAD FILAT: Vreau să recuperez dauna care am provocat-o persoanelor apropiate. Dar asta nu înseamnă că nu voi comunica cu oamenii politici.

(15:54) VLAD FILAT despre Consiliul Politic al PLDM: Nu am avut o discuţie despre invitări, nu am decis dacă voi merge. Dacă voi avea capacitatea fizică să fiu acolo, voi merge pentru că sunt oameni cu care am făcut multe lucruri.

(15:52) VLAD FILAT despre declaraţiile lui Renato Usatîi: M-a vizitat tat, mama, sora, atât. VLAD FILAT susţine că are dreptul să părăsească ţara.

(15:51) VLAD FILAT despre contestare: Pe mine m-ar mira dacă instituţia care a făcut demersul îşi va schimba poziţia şi va veni cu un alt demers. Asta va fi un test.

(15:49) VLAD FILAT: Ştiţi care au fost cele mai multe sfaturi, pe care le-am primit azi dimineaţă? Să plec din ţară. Dar nu voi pleca.

(15:45) VLAD FILAT: Nu este secret că în instanţa de judecată este un dosar pe rol, însă totodată vreau să amintesc că este prezumţia nevinovăţiei. Această decizie a mea cu eliberarea nu are treabă cu alte dosare.

(15:43) VLAD FILAT: Acum este o luptă: Cine l-a eliberat pe Vlad Filat. Nici Maia Sandu, nici Igor Dodon. Eliberarea mea are la bază Legea. Eu am spus mai înainte că nu voi accepta nici un demers politic, ca să fiu graţiat. În aceste 50 de luni eu nu am stat la puşcărie ca cineva să-mi facă reproş că am făcut jocuri politice. Am stat la puşcărie şi mi-am ispăşit pedeapsa. La fel ca întreaga societate, odată ce a fost adoptată acea hotărâre a Parlamentului cu privire la capturarea statului, eu ca şi fiecare om, am avut aşteptare imensă că odată ce am fost condamnaţi în manieră pur banditească, în rezultat noi ne-am trezit că nu mai avem dosare politice, condamnaţi politici. Când condamni selectivitatea şi ulterior procedezi la fel, deosebirea este ZERO. Dincolo de remediu naţional, în legislaţia RM trebuie de urgenţă de intervenit ca toţi cei, care au fost anchetaţi, deţinuţi contrar principiilor generale ce ţin de proces echitabil, dosarele trebuie revăzute şi contează că este numele Filat sau Platon.

(15:37) VLAD FILAT: Ieri am vrut să îmi văd părinţii. Am sperat să se bucure. Îmi pare rău că nu au reuşit pentru că s-a început tălătura. Eu încă nu am sentiment de libertate, pentru că în societate nu există o înţelegere a actului judecătoresc.

(15:34) VLAD FILAT despre schimbarea Comisiilor: Dacă avea un pic de răbdare şi analiza situaţia (Fadei Nagacevschi) verifica probleme, care stau la baza acestor suspiciuni.

(15:31) ION VÎZDOAGĂ, avocat: Mulţi funcţionari pledează pentru contestarea acestei încheieri. S-a primit o situaţie când Comisia a decis şi în termen de până la 5 zile administraţia penitenciarului este obligată să transmită decizia în instanţă. Acum când unii reprezentanţi ai puterii de stat declară că decizia este ilegală, reprezentanţii instituţiilor penitenciare vor fi impuşi să conteste decizia. Noi constatăm o stare în care puterea va trece un test al indepdenţei.

(15:25) VIOREL BERLIBA, avocat: La 3 decembrie 2019, s-a admis demersul penitenciarului de a-l elibera pe dl Filat, după ce a executat 2/3 din pedeapsa stabilită. Menţionez de ce 2/3, pe de o parte, la data de 15 octombrie 2019, dl Vlad Filat a executat 4 ani de închisoare, prin încheierile din 30 iulie 2019 şi din 28 octombrie 2019 i-a fost redusă pedeapsa cu 709 zile, adică 2 ani. Dacă adunaţi la 15 octombrie 23 de zile se obţine data de 6 noiembrie 2019, adică termen de 2/3.

(15:16) VLAD FILAT: În concluzie, rog respectuos, este o rugăminte umană, dacă sunt necesare informaţii, vă rog să le adresaţi aşa, încât informarea să fie obiectivă.

(15:16) VLAD FILAT: Decizia care a fost luată ieri, în data de 3 decembrie, premier este dl Ion Chicu. Deci e o perioadă cu mai mulţi premier şi încercarea de a căuta ocultism... nu e corect. În acest sens, sigură că apărarea care în premieră este aici va mai oferi detalii.

(15:14) VLAD FILAT: Dosarul a fost repartizat, iar judecătorul a stabilit data şedinţei. Aici fac precizare că judecătorul care a examinat acest demers e acel judecător care a luat decizia de arest pentru prima dată.

(15:12) VLAD FILAT: În urma examinării de Comisia Penitenciarului, în mod unanim, a fost acceptată cererea mea, iar pe 12 noiembrie cererea a fost transmisă în Judecată. 12 noiembrie nu pentru că e ziua când a căzut Guvernul Sandu, dar pentru că era penultima zi, când putea fi depus demersul.

(15:11) VLAD FILAT: În urma îndeplinirii condiţiilor, prevăzute de lege, deţinutul care a ispăşit 2/3 din pedeapsa stabilită, are dreptul la eliberarea condiţionată. Eu personal am depus cererea către administraţia Penitenciarului nr. 13 pentru eliberarea condiţionată. Cererea a fost examinată.

(15:09) VLAD FILAT: Noi am mers în instanţă în iulie, când premier era Maia Sandu. Ulterior, am mers în instanţă cu o nouă cerere, prin care am vorbit despre condiţiile din penitenciar. După această cerere a fost redusă din nou pedeapsa. În total, a fost redus termenul de pedeapsă cu 709 zile. Atunci la guvernare era în continuare Maia Sandu.

(15:06) VLAD FILAT: În presă este multă speculaţie şi sper că nu se face cu rea-credinţă. Aceste şedinţe ce ţin de eliberarea mea au fost publicate din timp pe portalurile instanţelor. Nimic nu a fost ascuns. S-a vorbit de data de 12 septembrie. Din punctul meu de vedere, data de 13 e mult mai semnificativă pentru Moldova. Încercarea de a sugera că această decizie are legătură cu demisia Sandu, dar noi procesul l-am început încă în aprilie 2019.

(15:00) VLAD FILAT: Recunosc că această conferinţă nu a fost planificată, deoarece în program aveam alte acţiuni programate, dar atenţia, din punctul meu de vedere, exagerată şi informaţiile distorţionate m-au obligat să ies în faţa dvs şi să aducem claritate.

(14:57) Vlad Filat a intrat în sala de presă şi a anunţat că va începe discursu la ora exactă. "Noi suntem aici subordonaţi", a spus Filat.

Fostul premier Vlad Filat a anunţat că va organiza o conferinţă de presă la ora 15:00. PUBLIKA.MD va transmite LIVE.