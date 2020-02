Vlad Bătrâncea despre posibila alianță PSRM-PDM: Acest Guvern a fost susţinut de democrați

Primele declaraţii ale deputatului PSRM, Vlad Bătrâncea, după întâlnirea secretă între PSRM şi PDM. Bătrâncea a declarat că Guvernul a fost susţinut de socialişti şi democraţi.

"-Am discutat multe chestii tehnice şi activitatea Guvernului. Acest Guvern a fost susţinut de socialişti şi democraţi.



Aţi discutat despre o coaliţie cu PDM?



-Noi astăzi ne-am văzut cu conducerea oficială a PDM şi nu am discutat nimic deosebit.



A fost o şedinţă fără presă, am vrut să fie o discuţie sinceră şi de lucru", a spus deputatul PSRM, Vlad Bătrâncea.