Vizitatorii pot câştiga tablete, telefoane mobile sau un televizor. Au rămas zile numărate până la marea tombolă de la Târgul de Crăciun

Au rămas zile numărate până la marea tombolă de la Târgul de Crăciun. Extragerea va avea loc marţi, 15 ianurie, la ora 18:00, iar în joc sunt puse mai multe premii atractive pentru vizitatori.

Oamenii pot câştiga tablete, telefoane mobile sau un televizor.



Pentru a participa, vizitatorii trebuie doar să-şi ia un bilet de la tarabele instalate în târg, care se distribuie în mod gratuit:



"Trebuie să credem în succes şi în magie. Cuiva cu siguranţă îi va surâde norocul".



"Se pun în joc telefoane, tablete. - Dacă sunt gratis, daţi-ne şi nouă!"



"Este o idee super. - Ce v-aţi dori să câştigaţi? -Un televizor, pentru că nu am acum în cameră un televizor".



Ulterior, biletele se lasă în cutia instalată în faţa scenei.



"Condiția este ca oamenii să fie aici prezenţi. Dacă nu este aici el este telefonat şi dacă nu răspunde, extragem alt bilet câştigător. Cutia cu bilete este de sticlă şi omul poate vedea că biletul lui se află acolo în interior", a menţionat Andrei Locoman, directorul Palatului Naţional "Nicolae Sulac".



Aşa cum sărbătorile de iarnă sunt pe sfârşite, oamenii au profitat aseară din plin de atmosfera de la Târgul de Crăciun:



"Am experienţă la patinoar şi mă descurc foarte bine. Pot să vă arăt".



"E super, deja sunt pentru a patra oară aici. E super, doar că e frig".



"E super, ne aducem aminte de tinereţe şi de copilărie. N-am patinat cred că de vreo 40 de ani".



Târgul de Crăciun de pe strada 31 August din Capitală este organizat pentru al doilea an consecutiv, la inițiativa premierului Pavel Filip. Acesta va fi deschis până în data de 15 ianuarie.