Vizita lui Erdogan în Găgăuzia: Oamenii au fost serviţi gratis cu bucate turceşti

Zi de sărbătoare pentru locuitorii din Găgăuzia cu ocazia vizitei preşedintelui Turciei. Aceştia l-au întâmpinat cu drapele şi pancarte uriaşe pe care au scris mesaje de bun venit. Oamenii s-au îmbulzit în centrul oraşului Comrat nu doar să-l vadă pe Recep Erdogan, dar şi să guste din kebap-ul şi pilaful oferite gratuit. În Piaţa Adunării Populare, unde Recep Erdogan a ţinut un discurs în turcă, a răsunat toată ziua muzică turcească.

Centrul oraşului Comrat arăta astăzi ca un adevărat furnicar. Sute de oameni s-au adunat pentru a-l întâmpina pe Recep Erdogan. Oficialul, alături de başcanul Găgăuziei, Irina Vlah şi preşedintele Igor Dodon, a participat la inaugurarea casei de cultură, a unei grădiniţe şi a unui centru medical din Comrat, renovate cu suportul Turciei.



"Noi dansăm pentru că e sărbătoare", a spus o femeie.



Mai mulți elevi şi studenți însoțiți de profesorii lor, au venit în centrul oraşului cu drapelele Turciei, Moldovei şi ale autonomiei Găgăuze.



"Am venit să-l întâmpinăm pe președintele turc pentru că ne considerăm parte din poporul turc", a spus o elevă.



"Am venit toți împreună să aducem mulțumiri președintelui Turciei pentru că nu ne uită. Pentru noi este un eveniment fericit", a spus o profesoară.

Recep Erdogan a ţinut un discurs în limba turcă, în Piaţa Adunării Populare.



Unii din cei care l-au ascultat nu au înţeles chiar tot ce a spus preşedintele turc.



"Am înţeles în jur de 70 de procente", a spus un bărbat.



"Parţial. Nu cunosc foarte bine limba găgăuză", a adăugat un alt bărbat.



"Înţeleg foarte bine limba turcă. A vorbit foarte frumos. A spus că a făcut multe pentru noi şi va mai face", a completat o femeie.



"Am înţeles practic tot. El a spus că turci ne-au ajutat, a mai spus ce au făcut aici. Noi înţelegem limba găgăuză, iar limba turcă este asemănătoare. Însă ei au accentul lor", a spus un bărbat.



Acest bărbat de origine turcă este stabilit de nouă ani în Găgăuzia. Vizita preşedintelui Erdogan l-a bucurat atât de mult, încât a decis să-i servească gratis pe locuitori cu kebab.



"Am folosit 180 de kg. de carne, jumătate de tonă de cartofi, 400 kg. de varză şi 10 căldări de maioneză. REPORTER - Cu ce ocazie? BARBAT - A sosit preşedintele şi oferim bucate gratuit", a spus un bărbat.



Oamenii au făcut rând să guste din bunătăţi, iar unii chiar s-au îmbulzit.



- De ce staţi ?

- Vrem să mâncăm din bucatele lor tradiţionale.

- Sunteţi bucuroasă că sunteţi servită gratis?

- Sigur că sunt fericită.



Găgăuzii au mâncat cu poftă şi din pilaful pregătit după o reţetă turcească.



"Sperăm să hrănim peste 2500 de oameni. Am pregătit 120 de kilograme de pilaf. Sper că toţi vor rămâne sătui şi vor fi mulțumiți de ziua de azi", a spus o femeie.



- Suntem mulțumiți. Ne hrănesc cu prânz gratis.

- E gustos?

- Foarte.



Preşedintele Turciei îşi încheie vizita de două zile în ţara noastră.