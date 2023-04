Vizita liderului Republicii Tatarstan în ţara noastră, motiv de SCANDAL LA GUVERN. Recean și Vlah și-au dat replici tăioase

Ambasadorul rus la Chişinău, Oleg Vasneţov, a fost convocat din nou la Ministerul de Externe. De această dată, oficialul a fost chemat pentru a oferi explicaţii în cazul vizitei liderului Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov în ţara noastră. Subiectul a provocat un scandal la Guvern. Premierul Dorin Recean a cerut ca un oficial de la Ambasada Federaţiei Ruse să fie declarat persona non-grata.

"Republica Moldova nu se asociază, nu acceptă aceste lucruri să fie foarte clar şi domnule vicepremier vedeţi dacă unul din ăştia doi nu ar merita să fie deportaţi", a spus Dorin Recean.

Prim-ministrul i-a criticat pe deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor, care l-au invitat pe Minnihanov în ţara noastră. Totodată, acesta a precizat că unii angajaţi ai Ambasadei Rusiei au avut un comportament necorespunzător faţă de poliţiştii de frontieră de la aeroport.

"Cetăţenii care temporar sunt deputaţi şi invită aici pe cei care ajută la uciderea oamenilor, uciderea copiilor, uciderea femeilor în Ucraina nu au ce căuta aici. Ei nu trebuie să se pună în poară cu Poliţia de Frontieră şi cu autorităţile din Aeroport, ei temporar sunt deputaţi asta nu le dă dreptul să se poarte urât cu cetăţenii RM. Nu vom accepta cineva să se implice în treburile interne ale Republicii Moldova şi nu vom accepta ca Moldova să fie asociată cu atrocităţile", a spus premierul Recean.

Liderului Republicii Tatarstan urma să ajungă la un eveniment electoral din Găgăuzia, unde fusese invitat de un deputat BCS, dar şi un candidat în alegerile din regiune. În context, premierul i-a cerut explicaţii başcanului Irina Vlah pentru această situaţie şi de aici a urmat un schimb de replici acide între cei doi funcţionari.

"Doamna Vlah, fără supărare, dumneavoastră de obicei citiţi lecţii de morală, nu am auzit să vă expuneţi în acest sens, decât faptul că aţi zis, da, e ok sunt prietenii noştri, sunt agresorii care nouă ne plac, nu acceptăm astfel de lucruri", a spus Recean.



"Nu am înţeles de ce dumneavoastră aţi spus despre mine, dar vă spun că despre prietenii noştri care au venit din Tatarstan noi conlucrăm de 25 de ani, au susţinut regiunea noastră foarte mult, au oferit echipamente pentru spitale, calculatoare pentru şcoli, instrumente de muzică", a menționat Vlah.

Discuţiile între cei doi s-au transformat în scandal:

"Recean: Vi se pare ok, normal, adică nu e problemă să ucizi copiii. - Vlah: Nu am spus asta domnule prim-ministru. -Recean: Nu e problemă să ucizi oameni, dar dacă aduceţi calculatoare, reparaţi nişte... e tot ok, e tot bine, asta vreţi să spuneţi? - Vlah: Nu asta am vrut să spun. V-am prezentat o scurtă informaţie ce relaţii noi avem între regiunile noastre".

Liderul Republicii Tatarstan din Federaţia Rusă, Rustam Minnihanov, nu a fost lăsat să intre în ţară, fiind întors de pe Aeroportul Chişinău. Poliţia de Frontieră a precizat că susținerea unui candidat în alegerile locale din Moldova nu este un motiv întemeiat pentru ca acesta să fie lăsat să traverseze hotarul. Asta în contextul în care Rustam Minnihanov se află pe lista sancţiunilor occidentale, impuse mai multor persoane juridice şi fizice din Rusia. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova a declarat că acest incident este un nou gest neprietenos al ţării noastre faţă de Federaţia Rusă.