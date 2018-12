Vizită inopinată la Spitalul de Traumatologie şi Ortopedie. Directorul instituţiei, luat la rost de Silvia Radu

Problema pacienţilor care stau zeci de ani în lista de așteptare pentru operaţii de protezare, ar putea fi rezolvată în curând. Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a efectuat o vizită inopinată la Spitalul de Traumatologie şi Ortopedie din Chişinău şi i-a cerut directorului instituţiei să mişte lucrurile din loc.

Acest bărbat este unul dintre cei 8.800 de pacienţi care stau în rând pentru a li se efectua o operaţie de protezare. După cinci ani de zile de aşteptare, astăzi el v-a fi operat.

"Mult am stat, cinci ani. Cum aşa ceva. Cât se poate? În ultimul an şi acum mă doare şi nu pot dormi. Acum am venit aici şi dacă a da Dumnezeu, iar Dumnezeu este mare", a spus pacientul.

Această femeie a fost inclusă pe listă în 2011, iar pentru că durerile erau insuportabile, a decis să se opereze contra cost:

"Cum am rezistat? Cu tratamente antiinflamatorii, injecţii. Foarte greu. Umblam în baston."

Silvia Radu s-a arătat indignată de faptul că sunt pacienți care sunt pe lista de așteptare încă din anul 2000.

"Chiar acum un pacient mi-a spus că i-au zis că nu a fost admis la protezare pentru că nu existau proteze, când ele stau în depozite. Iar dacă va plăti vor fi găsite şi proteze", a spus Silvia Radu, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Conducerea spitalului are însă o justificare.

"Nu au fost posibilităţi de a opera atât de mulţi pacienţi. Ultimii doi ani licitaţiile au durat foarte mult timp, iar noi respectiv nu am primit aceste proteze", a spus Viorel Vetrilă, directorul Spitalului de Traumatologie şi Ortopedie din Capitală.

Ministrul Sănătăţii l-a luat la rost pe directorul instituţiei şi după ce a auzit că spitalul va fi închis pentru câteva zile pentru că personalul pleacă în concediu.

Silvia Radu a rămas uluită şi atunci când a mers în depozitul alimentar.

" - El lucrează?

- Da.

- Cum da, dacă nu.

- Acum îl conectăm. Cum ţineţi peştele într-un frigider care nu lucrează?

- Peştele e îngheţat. Ouăle de ce stau aici?

- Pentru că nu avem frigider. Ţineţi aşa vara ouăle, văd aici şi salam.

- Aici sunt plus patru grade."

"Eu nu am primit notă de serviciu că nu lucrează frigiderele. O să găsim surse financiare să ameliorăm condiţiile care sunt", a spus Viorel Vetrilă, directorul Spitalului de Traumatologie şi Ortopedie din Capitală.

În acest an la Spitalul de Traumatologie şi Ortopedie din Capitală au fost efectuate 400 de operaţii achitate de stat.