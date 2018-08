Vivo X23, un nou smartphone chinezesc cu breton mic şi senzor de amprentă în display

La exterior, noul Vivo X23 seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut de curând la modelele OPPO F9 şi R17, cu un decupaj extrem de mic, care găzduieşte doar camera foto frontală. Este aceeaşi filosofie de design pe care am întâlnit-o anul trecut pe Essential Phone, care abia acum devine mai populară. Practic, este o evoluţie a lui Vivo X21, lansat la începutul acestui an, producătorul chinez reuşind să reducă atât „bretonul” de pe acesta, cât şi „bărbia” de sub display, scrie go4it.ro.

Compania a reuşit să creeze acest design mutând difuzorul pentru apeluri într-o fantă care se regăseşte între camera frontală şi rama metalică din partea de sus, în timp ce în partea de jos au fost realizate câteva modificări de hardware intern, probabil noile display-uri beneficiind de o compoentă electronică mai compactă.

Din punct de vedere hardware, avem de a face cu un dispozitiv la limita între mid-range şi high-end. Vorbim despre chipset-ul Snapdragon 670 (sau 710?), un model de medie foarte puternic, alăturat unui modul de 8 GB memorie RAM. Display-ul de 6,4” beneficiază de un panou AMOLED şi un port USB Type-C. Un jack audio nu pare să facă parte din lista de specificaţii tehnice provizorie pentru acest dispozitiv, însă există zvonuri despre un senzor de amprentă în display cu mult îmbunătăţit faţă de cel pe care l-am întâlnit pe Vivo X21 şi Vivo Nex.