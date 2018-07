Vitezomani, păzea! INP a fost dotat cu şapte radare laser de măsurare a vitezei

Vitezomani, păzea! În curând, radarele cu laser vor fi cu "ochii" pe voi. Inspectoratul Naţional de Patrulare a fost dotat cu şapte dispozitive performante de măsurare a vitezei. Acestea pot fi folosite în condiţii meteo dificile: ca precipitaţii sau ceaţă.



"După ce l-am fixat urmează să stabilim ţinta. Poftim autovehiculul, care a trecut se deplasează cu 38 de km la oră", a spus Pavel Apostol, purtător de cuvânt al INP.



Radarul cu laser indică în doar câteva secunde viteza de deplasare a maşinilor fixate de poliţişti.



"După ce a fost fixată, constatată viteza neregulamentară, persoana poate fi stopată, fiindcă distanţă de la care poate fi fixată unitatea de transport ajunge până la 1200 de metri. Respectiv, agentul de patrulare are posibilitatea să stopeze autovehiculul să prezinte fotografia cu viteza de deplasare şi pe loc să întocmească procesul verbal", a spus Pavel Apostol, purtător de cuvânt al INP.



Dispozitivul poate fi folosit în orice condiţii. Mai mult, aparatul are o bază de date şi arată dacă au fost sau nu şterse fotografiile stocate.



"Are foarte multe funcţii speciale şi într-adevăr o să avem posibilitatea să prezentăm în instanţa de judecată, probele, calitative precum că persoana a încălcat limita vitezei de deplasare", a spus Pavel Apostol, purtător de cuvânt al INP.



Mulţi dintre şoferi cred că noile radare îi vor responsabiliza în trafic.



"Aşa mai încălcăm oleacă, dar aşa o să fim nevoiţi să mergem regulamentar".



"Sunt binevenite, viteza trebuie respectată ".



"Cred că nu vor fi multe accidente, oamenii vor fi mai responsabili. Sperăm să fie mai puţine accidente că multe accidente la noi se produc din cauza vitezei".



Un astfel de radar costă 15 mii de euro. Toate cele şapte dispozitive au fost achiziţionate din suportul financiar pentru reforma poliţiei.