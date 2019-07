VITEZA FACE VICTIME. Un motociclist a murit după ce s-a lovit cu un automobil

Încă un accident grav cu implicarea unui motociclete s-a produs noaptea trecută pe traseul Chișinău - Hîncești la intersecție cu localitatea Dănceni. Un motociclist de 24 de ani a decedat pe loc, iar pasagerul acestuia a ajuns în stare gravă la spital. Victima circula cu viteză excesivă și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care nu i-a cedat trecerea.

În urma loviturii motocicleta a fost făcută scrum, după ce a luat foc. La fața locului s-au adunat mai mulți prieteni de-ai victimelor, dar au refuzat să vorbească cu echipa de filmare.



„ Puteți să-mi spuneți, este cineva martor dintre dumneavoastră care au văzut? ”



Potrivit șefului Inspectoratului de Poliție Ialoveni, tragedia s-a produs în jurul orei 22:10.





„ S-a constatat că șoferul automobilului Volkswagen nu s-a asigurat și n-a permis trecerea motociclistului care se deplasa în direcția Chișinău spre Muncești.Cu părere de rău motociclistul în vârstă de 24 de ani a decedat la fața locului, la fel cu motociclistul se afla și altă persoană, vârsta 20 de ani, la moment se află la Spitalul de Urgență, municipiul Chișinău”, a declarat Pavel Damschin, șeful Inspectoratului de Poliție Ialoveni.





Conducătorul auto a scăpat nevătămat. El spune că venea dinspre localitatea Sociteni, iar din cauza întunericului nu a observat motociclistul care se deplasa cu o viteză excesivă.



„ Era absolut totul întuneric, adica nu venea nici o mașină și am pus în viteză să fac la stânga și numai am reușit acolo un metru să virez la stânga și am văzut așa un moc negru absolut care vene cu viteză excesivă și n-am înțeles și deodata am auzit o lovitură în partea dreaptă.”



Celălalt pasager în vârstă de 20 de ani a fost internat în stare gravă la Spitalul de Urgență din Capitală.

Poliția a demarat un proces verbal, iar dacă se va face vinovat conducătorul auto se va alege cu dosar penal.