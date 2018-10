Bălţeanul Vitalie Spânu a devenit pentru a patra oară campion mondial la karate shotokan. El a obținut această performanță la competiţia desfășurată în comuna Ciorescu. În finala categoriei de greutate de până la 87 de kilograme, în proba kumite, sportivul moldovean în vârstă de 24 de ani l-a învins pe Alexandru Palma din România.



Duelul nu a fost deloc uşor pentru Spânu, care s-a accidentat în timpul confruntării, însă s-a ridicat, a continuat şi, în cele din urmă, a repurtat victoria.

"Deja îl ştiu demult pe acest adversar, de mai multe ori am concurat cu el. Mă bucur că l-am învins. Nu pot să spun că a fost o luptă uşoară. Păstram distanţa şi am făcut ceea ce pot la maximum", a menţionat Vitalie Spânu.



"După cum s-a văzut, dacă aveam şansă, probabil, luam locul 1. Dar adversarul nu mi-a dat şansa. Lipsa antrenamentelor şi-a spus cuvântul. Mereu între noi a fost rivalitate, dar cred că e o rivalitate prietenească. Nu avem nimic de împărţit, doar competiţional", a precizat Alexandru Palma.



Vitalie Spânu a triumfat şi în categoria "open", la care au avut posbilitatea să participe toţi luptători trecuţi de 18 ani indeferent de greutate.



Spiritele au fost încinse la maximum și, deseori, sportivii au avut nevoie de îngrijiri medicale.



Lotul nostru naţional a fost format din 62 de sportivi, care au cucerit cinci medalii de aur, tot atâtea de argint şi patru de bronz.



"Am fost la mai multe turnee şi pot să spun că nivelul creşte din an în an. Evident, sportivii se schimbă, însă cei care vin din spate sunt de nivel mai ridicat. Sunt mulţumit şi mândru ca noi, ţara-gazdă, putem desfăşura asemenea evenimente mari", a conchis Serghei Isacenco, preşedinte FM de Karate Shotokan



"Mondialele" desfășurate în Republica Moldova au reunit aproape o mie de karateka din 30 de ţări.