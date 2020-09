Vitalie Damașcan, fără obiective clare după revenirea în campionatul Olandei

Fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan nu și-a stabilit obiective clare, după ce a revenit în campionatul Olandei, la RKC Waalwijk. Atacantul își dorește, mai întâi, să capete o formă fizică cât mai bună, să fie titular în cât mai multe meciuri și să nu se accidenteze. Astfel, spune el, va putea să-și ajute echipa să aibă evoluții cât mai reușite.Jucătorul de 21 de ani a venit sub formă de împrumut la clubul olandez, pentru un sezon, de la formația italiană, FC Torino."Am ca scop să muncesc zi de zi, să progresez, să joc cât de mult posibil și va fi clar cât voi marca. În primul rând este mai important rezultatul echipei, decât câte goluri voi marca eu", a spus Vitalie Damașcan.Waalwijk are un start slab în noua ediție din Eredivisie. Gruparea antrenată de Fred Grim a suferit trei înfrângeri consecutive. Sâmbătă, 3 octombrie, galben-albaștrii vor juca cu Zwolle. Însă, se pare că nu le va fi ușor nici de această dată, mai ales că formația oaspete vine după o victorie categorică obținută în etapa precedentă, când s-au impus cu 4-0 în fața Spartei Rotterdam."Meciuri ușoare în Olanda nu există. Trebuie să fim concentrați, să nu fim cu gândul: vezi, ăsta e un adversar mai slab sau ceva de genul. Soarta te pedepsește în astfel de cazuri. Trebuie să ieșim concentrați, așa cum am făcut în meciurile anterioare", a declarat Vitalie Damașcan.Deși echipa sa nu prea a reușit să-și bucure suporterii deocamdată, acesta lucru la făcut Damașcan. El a marcat chiar în meciul său de debut pentru Waalwijk. Intrat pe teren imediat după pauză, internaționalul moldovean a punctat în partida pierdută cu 1-3 în fața lui FC Utrecht."Este un impuls pentru mine, este o motivație în plus și îmi oferă încredere. Îți dai seama că tot ce faci la antrenamente nu e în zadar", a mai spus Vitalie Damașcan.În stagiunea precedentă, Vitalie Damașcan, a fost legitimat la un alt club olandez, Fortuna Sittard. Pentru acea formație, atacantul a marcat 7 goluri în 21 de partide jucate în toate competițiile.