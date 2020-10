Visurile i-au devenit realitate. Cum s-a schimbat viața Olesei Ostrovari, după ce a câştigat jumătate de milion de lei la Loteria Naţională

A achitat operaţia tatălui său, şi-a reparat casa şi i-au mai ajuns bani şi de o maşină. Este vorba despre Olesea Ostrovari, care în august 2019, a câştigat jumătate de milion de lei la Loteria Naţională. Olesea Ostrovari are 33 de ani, creşte trei copii şi locuieşte în satul Răspopeni, raionul Şoldăneşti, unde conduce oficiul poştal. De acolo şi-a luat biletul norocos, vara trecută, şi de atunci, spune ea, viaţa ei s-a schimbat radical. Cu 500 de mii de lei câştigaţi, datorită biletului ”Cash înzecit”, a reuşit să-şi rezolve problemele pentru care nici nu visa să găsească vreodată bani.

"După ce am câştigat, mi s-au împlinit toate visele. Şi sunt foarte, foarte bucuroasă că există aşa joc în Moldova - "Loteria Naţională". Toţi prietenii mă sunau şi mă întrebau dacă e adevărat sau nu. Zic: da, e adevărat, totul e adevărat!", a povestit câştigătoarea la Loteria Naţională, Olesea Ostrovari.

Olesea povesteşte că în primul rând l-a pus pe picioare pe tatăl său, grav bolnav şi ţintuit la pat. Apoi şi-a făcut reparaţie în casă, lucrări începute de trei ani.

"Aici e camera fetelor. Tot aşa, am făcut podul, tapete, podeaua. Aici e camera băiatului. Iată şi baia. Ne-am făcut comodităţi, să am maşină de spălat, cabină de duş, veceu în casă. Asta e împărăţia mea, unde zi de zi îmi fac bucatele aici. Cu ajutorul Loteriei Naţionale, am reuşit să tragem lumina în casă.", a spus câştigătoarea la Loteria Naţională, Olesea Ostrovari.

I-au rămas bani şi pentru o maşină nouă. Deşi a trecut un an după ce a câştigat jumătate de milion de lei, Olesea are aceleaşi emoţii de fericire şi spune că nici acum nu-i vine să creadă ce noroc şi bogăţie a căzut peste ea.

"Loteria Naţională le oferă oamenilor o viaţă mai bună, o viaţă mai uşoară, un viitor mai frumos pentru copii.", a afirmat câştigătoarea la Loteria Naţională, Olesea Ostrovari.

