Visul olimpic s-a terminat. Sportivii moldoveni au făcut totalurile

Olimpiada de iarnă de la Beijing a fost una specială pentru țara noastră! Lotul național a fost format din cinci sportivi, iar unii din ei au obținut rezultate remarcabile.



Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 10 în proba sprint, acesta este al doilea cel mai bun rezultat al țării noastre la Jocurile Olimpice de iarnă.



Alina a fost aproape de performanța Nataliei Levcenkova, care la ediţia din 2006 de la Torino, s-a clasat pe locul 8 în cursa de 15 kilometri individual.



Stremous și-a trecut în palmares și locul 16 în cursa de urmărire. Cel mai bun rezultat la masculin l-a obținut Pavel Magazeev, care s-a clasat pe locul 26 în cursa individuală. Ceilalți biatloniști care ne-au reprezentat țara la Jocurile Olimpice, Alla Ghilenko și Maxim Makarov, au avut parte de rezultate mai modeste.



Toți sportivii însă au evoluat în premieră la Olimpiadă.



"Am obținut cele mai bune rezultate ale mele, dar pe de altă parte dacă e să analizăm, atunci vedem cu câtă muncă și cu ce preț am ajuns să le obțin. A fost foarte greu. Nu am mai fost până acum la Olimpiade și nu am avut experiența necesară. Aici au fost curse în care nicidecum nu puteai să ai o satisfacție de la ele, dar pur și simplu trebuia să supravețuiești până la final", a declarat biatlonista Alina Stremous.



Prestația biatloniștilor, dar în special a Alinei Stremous, i-a uimit pe mulți, iar Moldova a devenit un adversar de luat în seamă în acest gen de sport.



"Ca și antrenor, dau o notă foarte mare prestației sportivilor noștri. Ei au impresionat mulți specialiști de acolo, printre care antrenori renumiți ai diferitor echipe. Un lucru interesant este că am obținut rezultate apropiate de echipe cu bugete mari, iar ai noștri cu un buget modest au avut o prestație onorabilă. Cred că pe viitor vom continua să creștem nivelul echipei", a declarat antrenorul lotului național de biatlon, Ventzeslav Iliev.

Un alt moment istoric pentru țara noastră la Olimpiadă a fost participarea Doinei Descalui. Ea a devenit prima femeie din Republica Moldova care a concurat în proba de sanie la Jocurile Olimpice. Tânăra s-a clasat pe locul 32.



Acum sportivilor le rămâne să savureze ceremonia de închidere a Olimpiadei. Evenimentul este programat pentru duminică, iar portdrapelul Republicii Moldova va fi nimeni alta decât biatlonista Alina Stremous.