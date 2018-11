VISUL AMERICAN, MAI APROAPE. Alţi 400 de emigranți au ajuns la granița cu SUA

Încă aproape 400 dintre emigranţii care au pornit pe jos din America Centrală în Statele Unite au ajuns în orașul Tijuana, aflat la granița cu statul California.

Aceştia au fost aduşi cu autobuze oferite de autoritățile mexicane, care vor să îi vadă plecați cât mai repede din țara lor. Alţi circa 350 au ajuns încă de ieri la frontieră, în timp ce restul aproximativ 4300 de oameni așteaptă să urce în autocare.



”Mexicul ne-a primit foarte bine, nu putem să ne plângem pe această țară. Rămâne de văzut cum ne va primi Statele Unite.”

”Sper să ne permită să trecem granița. Cred în Dumnezeu şi puterea Lui. Pentru El nu există frontiere.”



”Ne-a fost foarte greu până acum, pentru că am mers zile întregi, am îndurat foame și sete."



Printre refugiați se numără și o femeie din Guatemala care își crește singură cei trei copii. Pentru a le oferi o viață mai bună, a decis să îi ducă în țara tuturor posibilităților.



”Îmi este foarte greu să am grijă de cei trei copii ai mei și am decis să le ofer un viitor mai bun. De aceea am pornit la drum."

Anterior, președintele american, Donald Trump, a cerut să fie închise graniţele, construite baricade şi pusă sârmă ghimpată. Peste 5.800 de militari patrulează non-stop frontiera.