Visele pot deveni realitate: Un bărbat a reușit să străbată Italia pe jos şi fără bani

Visele pot deveni realitate atunci când crezi în ele. Este motto-ul lui Andrei Plugaru, un tânăr de 27 de ani care a reuşit să străbată Italia pe jos şi fără bani, în total cam 1800 de kilometri. Marea expediţie a început în septembrie anul trecut, iar timp de 92 de zile, Andrei a cutreierat mai multe localități şi a vizitat cele mai cunoscute orașe. Tânărul spune că într-o zi a obosit de rutina zilnică, aşa că a decis să meargă într-o aventură la care a visat toată viaţa.



Andrei a trecut prin Roma, Pisa, Napoli, Padova, și multe alte localități. El spune că în tot acest timp a dormit prin păduri, parcuri şi case părăsite, dar a întâlnit şi multă lume bună care i-a oferit adăpost. E vorba de conaționali de-ai noștri și italienii, care l-au primit în casă şi i-au dat şi de mâncare.



"Ajungeam la orele 5,6 când deja soarele apune şi intram într-o casă părăsită. Vedeam mai întâi să nu aibă un gard, asta era una din condiţii. Să nu fie geamuri sau uşi ca să nu fac gălăgie, să nu le sparg şi să intru în proprietate privată.Primele două săptămâni doar în parcuri am dormit", a spus Andrei Plugaru, vlogger.



Tânărul recunoaşte că din lipsă de experienţă nu s-a gândit să-şi ia în călătoria de lungă durată unele lucruri importante.



"Am luat lucruri intuitive de care aş avea nevoie cu mine pentru că unele lucruri care au fost foarte importante cum ar fi un cort nu l-am luat cu mine pentru că mă gândeam că o să merg mult prin oraşe şi nu o să pot instala un cort pentru că vine poliţia", a spus Andrei Plugaru, vlogger.



Andrei mai povesteşte că uneori era atât de flămând încât a fost nevoit să mănânce din tomberoane.



"Eram nevoit să mănânc că nu mâncam cum ar fi pizza aruncată sau ceva de genul. Erau cips cum ar fi şi nişte conserve am găsit, fasole", a spus Andrei Plugaru, vlogger.



În urma călătoriei, tânărul s-a ales cu probleme de sănătate. Din cauza mersului continuu pe jos are acum dureri în articulaţii. Totuşi, nu vrea să renunţe la hobbyul său. Anul acesta el vrea

să descopere Moldova.



"Am să merg din sudul Moldovei spre nord. Mulţi spun că ei, ce este Moldova, este foarte mică, dar ei nu iau în consideraţie că putem să vizităm toate locurile frumoase, toate sătucurile pe care le avem. Am să merg pentru istorii, istorioarele persoanelor pentru că noi istorioare avem foarte frumoase", a spus Andrei Plugaru, vlogger.

