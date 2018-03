VISEAZĂ SĂ DEVINĂ ANTREPRENORI: 55 de copii au prezentat la concurs 13 idei de afaceri

foto: publika.md

De la cadouri personalizate, verdeţuri ecologice până la cursuri pentru combaterea stresului. Acestea sunt ideile de afaceri prezentate în cadrul unui concurs de către copiii care frecventează o şcoală privată de business. Aceşti băieţi, de exemplu, intenţionează să construiască o seră unde vor creşte pătrunjel şi mărar ecologic.



"Noi am observat că în Moldova sunt probleme mari cu ecologia şi de aceea ne-am gândit să producem verdeață ecologică şi curată."



Pentru a pune pe roate o afacere cu daruri personalizate, aceste fetiţe spun că au nevoie de trei mii de lei.



"Noi ne gândim că măcar într-o lună când o să fie sărbători să vindem 10 cutii şi aşa o să avem bani să facem şi alte cutii şi pentru salariu."



"Eu am un cadou pentru profesoare el conţine o floare, ciocolată, o agendă, un mărţişor şi un pix. "



Cele mai bune proiecte au primit finanţare pentru a fi realizate. Banii au fost oferiţi de către membrii juriului care sunt antreprenori de succes din ţara noastră. Ei au apreciat şi ideea acestor tineri care au prezentat proiectul unui restaurant, destinat exclusiv bărbaţilor.



"La intrare puteţi primi o pereche de role cu care să vă deplasaţi prin interior şi pentru fiecare minut de întârziere a mîncării primiţi un leu."



Copiii care frecventează şcoala de business îşi inspiră şi părinţii.



"Când lăsăm apa să curgă mai mult sau ceva ce ţine de economie, ne zice: curg banii."



Membrii juriului le-au oferit câştigătorilor, în total, 50 de mii de lei.



"Mă bucură că din an în an numărul elevilor, numărul celor care se avântă în business şi celor care ne susţin şi le dau şansa să realizeze aceste idei mici, dar foarte valoroase", a spus organizatorul, Rodica Creţu.



Evenimentul este organizat pentru al şaselea an consecutiv. La concurs au participat 55 de elevi cu vârste cuprinse între şapte şi 17 ani.