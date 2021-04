Visează la o carieră frumoasă. Maria Cojocari, una dintre cele mai promițătoare sportive din Republica Moldova

Maria Cojocari este una dintre cele mai promițătoare sportive din Republica Moldova. După ce a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de scrimă pentru cadeți, sportiva este și mai motivată să muncească în continuare pentru a obține noi succese la competițiile internaționale și vrea să ducă faima țării noastre peste hotarele ei.

La ai săi 15 ani, Maria știe că drumul spre glorie este foarte dificil, însă este convinsă că pasiunea pentru scrimă o va ajuta să depășească orice obstacol.

"Cel mai greu este să te concentrezi la maxim. Mereu trebuie să fii pregătit. Când ești pe pistă, trebuie să înțelegi că nu te va ajuta nimeni. Cine nu ai fi și cine nu ar fi părinții tăi. Deci, trebuie să te bazezi doar pe tine. Contează și pregătirea morală. Adversarul poate să se sperie un pic și atunci poți să profiți de acest moment. Când ești pe pistă, simți dacă adversarul tău este speriat sau nu.", a spus sportiva, Maria Cojocari.

La Campionatul Mondial din Cairo, Egipt, în proba individuală de floretă, Maria Cojocari, a obținut 4 victorii în 5 dueluri din faza grupelor, iar în play-off a învins, pe rând, adversare din Grecia, România și Filipine. În semifinale, moldoveanca a cedat în fața unei sportive din Rusia și, astfel, a cucerit "bronzul".

"Această medalie contează foarte mult pentru mine, e un imbold să lucrez mai mult, să obțin rezultate importante în continuare.", a menționat sportiva, Maria Cojocari.

Maria practică scrima de la 8 ani. Se antrenează 6 zile pe săptămână și deja a devenit campioană națională la cadeți și juniori. Mai mult, a câștigat un turneu în România și s-a clasat pe locul 3 la o competiție din Bulgaria.

Mama Mariei, care este și președintele Federației de Scrimă din Republica Moldova, îi este mereu alături, atât la antrenamente cât și la competiții.

"Este o fată capabilă, care știe să lupte pentru visul său. Ea dă dovadă de caracter și asta o ajută să obțină rezultate frumoase.", a afirmat președintele FM de scrimă, Olga Cojocari.

Republica Moldova nu a avut niciodată un reprezentant la scrimă, la Jocurile Olimpice. Maria Cojocari visează să spargă gheața în viitor.

"Nu este imposibil. Totul e posibil în viață. Desigur, trebuie să muncești, mereu să te antrenezi, să nu lenevești, să îndeplinești tot ce ți-ai planificat. Trebuie să devii mai puternic atât fizic, cât și moral.", a spus sportiva, Maria Cojocari.

"Are un viitor frumos. Abia în acest an va împlini 16 ani. Mă bucur că are obiective mărețe și sper că le va urma și în viitor. Deci, totul e în mâinile ei.", a conchis antrenorul lotului național de scrimă, Mihail Paghiev.

Maria Cojocari va evolua încă un an la cadeți. În toamnă, sportiva planifică să participe la etapele de calificare a Cupei Mondiale.