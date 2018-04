VISEAZĂ CU OCHII DESCHIŞI. Zidane vrea să câştige trofeul UCL pentru a treia oară

Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, a prins aripi după meciul tur din sferturile Ligii Campionilor cu Juventus Torino în care "galacticii" s-au impus cu 3-0.

Francezul visează să cucerească trofeul şi în acest sezon. Ar fi pentru a treilea an la rând şi pentru prima dată în 42 de ani când un club câştigă de trei ori consecutiv cupa. În perioada 1974-1976, Bayern Munchen a reuşit această performanţă.



" Acest club are o istorie incredibilă în Liga Campionilor. Doboară record după record în această competiţie. Ne dorim să facem din asta o tradiţie. Cred că avem şanse mari să cucerim trofeul şi în acest an, pentru a treia oară la rând", a declarat Zinedine Zidane, antrenor Real Madrid.



Zinedine Zidane a preluat pe Real Madrid în ianuarie 2016, iar de atunci succesul s-a ţinut lanţ de "galactici" în cea mai tare competiţie inter-cluburi din lume.



" Acest club are o istorie bogată, aşa că ştiam că vom cuceri multe trofee. Succesul este "gravat" în istoria clubului şi este "imprimat" în ADN-ul jucătorilor. Am reuşit în calitate de fotbalist. Am cucerit multe trofee şi speram să o fac şi în calitate de antrenor. Totuşi, trebuie să recunosc. Nici nu visam să-mi trec în cont opt trofee în doi ani, dar iată că am reuşit", a spus Zinedine Zidane, antrenor Real Madrid.



Chiar dacă Realul s-a impus cu un categoric 3-0 în prima manşă de la Torino, Zidane are un respect mare faţă de Juventus, deoarece la acest club francezul a devenit un star.