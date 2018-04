Vise îngropate pe şantier! 43 de mansarde pornite în Capitală nu sunt date în exploatare nici până în prezent

43 de mansarde pornite în Capitală încă în urmă cu nouă ani nu sunt date în exploatare nici până în prezent. Din această cauză au de suferit atât cei care au investit în apartamente noi şi nu s-au mai mutat, cât şi locatarii care şi-au dat acordul pentru construcţie.

În anul 2012, un agent economic a început să ridice un etaj deasupra unui bloc de pe strada Dumitru Râșcanu. Lucrările au durat un an, timp în care muncitorii au demontat două treimi din acoperiș apoi au dispărut.



"Podul, iaca aici, în camera aceasta, a fost podul tot căzut. Să fi venit mai înainte, ați fi văzut în ce hal era. iaca așa, dormeam desupt la asta dormeam", a spus o locuitoare a Capitalei, Maria Dediu.



Săptămâna trecută, autoritățile locale au reparat acoperișul, iar oamenii s-au apucat să-și renoveze locuinţele. Familia Dediu spune că a făcut reparație și acum șase ani, înainte să înceapă lucrările la mansardă.



"Am schimbat ușile, ferestrele, am pus încălzire autonomă. Am făcut ca să ajungem la pensie să stăm liniștiți. Pe urmă, când s-a început și au deschis acolo, a început a ploua. Iaca, în ce hal am ajuns noi acum", a spus un locuitor al Capitalei, Andrei Dediu.



Problema acestor locatari a ajuns în vizorul edilului interimar Silvia Radu. Primăria a alocat 280 de mii de lei pentru renovarea acoperişului avariat.



"La ziua de azi, acoperișul este restabilit o sută de procente, scurgeri la blocul locativ nu sunt. Au fost restabilite canalele de ventilare în apartamentele de mai jos, care au fost demontate de agentul economic, și a fost instalat sistemul de evacuare a apelor pluviale", a spus șeful Direcției Locativ-Comunale, Ghenadie Dubița.



În perioada 2009-2012, în Capitală au început să fie construite peste 70 de mansarde. 43 dintre ele sunt la stadiul de şantier, iar unele nu au acte permisive. Cele mai multe se află în sectorul Botanica.