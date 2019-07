Vis împlinit. Soții Merganov se bucură de propria locuinţă, datorită programului Prima Casă, pus pe roate de Guvernul Filip

Programul Prima Casă, pus pe roate de Guvernul Filip, se bucură în continuare de încredere din partea oamenilor, pentru că statul oferă garanții. Potrivit datelor statistice, până acum, 2.725 de familii și tineri necăsătoriți și-au văzut visul împlinit. Anul acesta, numărul beneficiarilor ar putea ajunge la 4.500.



Printrei cei care s-au mutat în casa lor datorită programului se numără soții Merganov. Cei doi au aflat despre program la ştiri şi au depus dosarul la bancă imediat cum au găsit un apartament pe plac.



"Mulți ani am trăit în chirie cu gândul ca să ne luăm o casă a noastră. Avem și noi un copil și să fim și noi ca toată lumea cu casa noastră, cu cuibușorul nostru", a spus Natalia Merganov, beneficiară.



Timp de şapte ani, familia a locuit în chirie şi s-a înghesuit într-o singură cameră.



"Diferența e că atunci când vii, vii acasă, dar nu te duci la străini. Cu gândul că vii acasă și nu te gândești oare ce va mai fi și azi, oare nu o să vină să ne dea afară", a explicat Natalia Merganov.



Apartamentul a costat 25 de mii de euro. Acum, cei doi soţi plătesc 2.800 de lei lunar la bancă. Pentru că ambii sunt bugetari și au un copil, aceștia sunt eligibili pentru Prima Casă 2 și 3, aşa că intenționează să schimbe contractul, pentru a putea beneficia de subvenții.



"Eu consider că e un mare plus. Adică nu-i obligă, înainte cum era, viața ne obliga să plecăm peste hotare ca să ne facem un viitor, dar acum un mic plus că putem să ne facem a nostru, fără ca să plecăm peste hotare", a precizat Vadim Merganov, beneficiar.



În cadrul programului, tinerele familii pot beneficia de reduceri din partea statului, iar banca oferă credit la cea mai mică rată a dobânzii.



"Banca socoate așa că acordă creditul, dar să poată familia ca să trăiască. Să se întrețină, să îmbrace copii, noi să ne îmbrăcăm, să putem mânca timp de o lună de zile, că sunt cheltuieli ca în orice familie", a punctat Vadim Merganov.



Programul guvernamental "Prima Casă" a fost lansat în martie 2018, la iniţiativa fostului premier Pavel Filip. Ulterior, a apărut Prima Casă 2, care este pentru bugetari, iar statul acoperă 50 la sută din valoarea împrumutului.

Pentru familiile numeroase a fost iniţiat programul Prima Casă 3, care prevede subvenții de până la o sută de procente din valoare creditului, în cazul celor care au patru sau mai mulţi copii.

Iar anul acesta, fostul Guvern a aprobat Prima Casă 4, program destinat moldovenilor care lucrează în companii private.