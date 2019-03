Vis devenit realitate cu ajutorul programului Prima Casă. Soții Grigoruța din satul Bălțata vor avea propria locuinţă

Încă o familie se poate bucura de propria locuință. La începutul lunii, soții Grigoruța din satul Bălțata, raionul Criuleni, au primit cheile de la noua lor casă pe care au cumpărat-o prin intermediul programului guvernamental Prima Casă.

În următoarele două săptămâni familia preconizează să se mute. Întrucât cuplul are patru copii, statul va acoperi suma creditului, iar soții vor achita la bancă doar dobânda lunară.



Tatiana Grigoruța lucrează educatoare la o grădiniță din Capitală. Femeia spune că de 14 ani visează să aibă, împreună cu soțul, o casă a lor unde să-și crească copiii. În tot acest timp, ei au locuit cu chirie.



"Locuința aceasta am ales-o mult mai demult, cred că de vreo zece ani. Dar era mult mai scumpă și nu puteam, doar cu visul eram la ea, dar când am auzit de acest proiect am zis că prețul este accesibil pentru noi", a menţionat Tatiana Grigoruţa, beneficiară.



Tatiana spune că despre programul Prima Casă a aflat de la știri. Fiind în concediu de maternitate, a decis să revină la muncă la două luni după naştere pentru a putea aplica la program: "Am născut copilul, două luni de zile acasă și apoi m-am reîntors doar datorită ca să putem avea aceste beneficii pentru familie".



Întrucât ambii soți sunt angajați la stat, asta i-a făcut eligibili pentru a aplica la Prima Casă 2, destinat bugetarilor, și Prima Casă 3, pentru familiile cu copii. Astfel, cei doi au achitat 10 la sută din suma creditului de 20 de mii de euro, iar lunar urmează să plătească la bancă doar dobânda.



"Nu eram convinși că o să se primească până la urmă, tot stăteam cu gândul și cu speranța, dar până la urmă s-a primit tot și suntem foarte bucuroși", a subliniat Gheorghe Grigoruţa, beneficiar .



Acum, familia are o casă spațioasă de 200 de metri pătrați, în care fiecare membru va avea propria cameră: "Fiecare cu camera lui, fiecare o să aibă ocupația lor. Aici se vor simți ca la ei acasă".



Fericiți sunt și copiii, deoarece vor avea acum mai mult spațiu pentru studii, joacă și distracție.



Până în prezent, peste 1.600 de persoane și-au văzut visul împlinit de a avea propria casă.

Doar în luna februarie, statul a garantat 274 de împrumuturi în valoare de 70 de milioane de lei.

În acest an, autorităţile şi-au propus să ajute trei mii de persoane să îşi cumpere o locuinţă, cu ajutorul programului "Prima Casă".