Virozele de sezon fac ravagii în Capitală. Medicii fac faţă cu greu fluxului mare de pacienţi

Virozele de sezon fac ravagii în Capitală. Medicii spun că fac faţă cu greu fluxului mare de pacienţi în acestă perioadă. Potrivit specialiştilor, cei mai afectaţi sunt copii de vârsta preşcolară, iar simptomele cu care se confruntă aceştia este febra mai mare de 39 de grade, care poate dura până la şase zile.''Am venit la medic, deoarece copilul are febră. Astăzi este deja a treia zi. Am vorbit cu doamna doctor prin mesaje pe viber am trecut unele analize. Şi deja am venit să vedem care este cauza că febra nu scade la copil.''Pediatrii susţin că dacă în alţi ani simptomele la infecţia respiratorie dispăreau după două - trei zile, în această perioadă viroza este cu mult mai agresivă.''Prin ce se manifestă această agresivitate este prin menţinerea febrei de 39-40 de grade, timp de patru, cinci sau chiar şi şase zile. Unicul lucru ce creează panică la părinţi este febra de 39, care greu cedează la antipiretice şi de aceea se adresează destul de des la consult'', spune Elena Scripnic.Virozele sezoniere afectează şi bebeluşii.''În primul rând trebuie să facă termometria la fiecare jumătate de oră. La febra de 38,5 administrăm preparate antipiretice paracetamol sau ibuprofen. Dacă febra se menţine neapărat ne adresăm la medic de urgenţă.''Medicii de familie susţin că, în fiecare an, anume în această perioadă, se îndesesc cazurile de viroză și în rândul bătrânilor.''Ei vin cu un disconfort destul de marcat la deglutiţie. Pacientul zice că mă doare foarte tare gâtul şi cu o febră de 39,3'', spune Viorica Sorbală.Potrivit datelor ANSP, săptămâna trecută au fost înregistrate 238,46 cazuri de infecţii respiratorii superioare la 100.000 de oameni.