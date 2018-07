Virgiliu Postolachi, puștiul minune de la PSG, disputat de două federații. Ce au declarat reprezentanții FMF

Foto: Virgiliu PostolachiFacebook

Puştiul-minune de la Paris Saint Germain, moldoveanul Virgiliu Postolachi, este în "gura" presei internaţionale după ce a marcat golul victoriei în partida cu Atletico Madrid la turneul "International Champions Cup". Mai mult, fotbalistul născut la Edineţ și plecat în Franța de mic, cu părinții, în prezent a intrat în planurile a trei federații naţionale de fotbal.



Reprezentanții Federaţiei Moldovenești de Fotbal continuă negocierile pentru a-l convinge pe atacant să aleagă reprezentativa Republicii Moldova.



"FMF este într-un contact permanent cu reprezentanţii lui. Este vorba despre părinţi. Suntem la o etapă de discuţii avansate pentru ca Virgiliu să reprezinte Republicii Moldova în viitorul apropriat. Există şi alte oportunităţi pentru el. Una din ele a fost enunţată de părinţii. Are dorinţa de a juca la naţionala Franţei. Am convenit cu părinţii lui Virgiliu că revenim la discuţii în luna august în vederea participării fotbalistului în Liga Naţiunilor", Dragoș Hâncu, vicepreşedinte FMF.



"El are perspectivă foarte mare. Demult nu am avut aşa un atacant. Acum echipa naţională, ne mai vorbind de cluburile din ţară noastră, dar şi din întreaga lume, au nevoie de atacanţi. Noi am vrea să avem aşa un atacant în echipa naţională. Noi lucrăm în această direcţie, însă până la urmă decizia o vor lua părinţii cu băiatul", a menționat Pavel Ciobanu, preşedinte FMF.



Tânărul atacant al lui PSG are cetăţenie moldovenească şi franceză. Dar și presa din dreapta Prutului a scris în repetate rânduri că și Federaţia Română de Fotbal este în tratative cu fotbalistul pentru a-l convinge să reprezinte România.



Oficialii forului fotbalistic moldovenesc sunt, însă, de părere că Postolachi nu va putea evolua în tricoul naţionalei României.



"Noi ne-am uitat în regulamente şi nu are nici o şansă. Ca să joace pentru naţionala României trebuie ca unul din părinţi sau bunei să fie născut în România. A doua condiţie este ca să fi trăit 5 ani pe teritoriul României. Aşa ceva nu este. În Franţa deja e mai mult de 5 ani de zile. Deci, acum sunt două opţiuni pentru el, să vedem pe care o să o aleagă. Este vorba despre echipa naţională a Franţei şi cea a Republicii Moldova", a declarat Pavel Ciobanu, preşedinte FMF.



Virgiliu Postolachi a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului după ce a marcat un gol superb în partida cu Atletico Madrid, prin care Paris Saint Germain a zmuls victoria, scor 3-2.



Imediat după meci, în presa internaţională a fost numit ”urmaşul lui Edinson Cavani”,celebrul atacant uruguayan al clubului parizian.



Postolachi are 18 ani și a ajuns la PSG în 2013. De atunci, a fost o prezenţă constantă în loturile de copii şi juniori ale clubului francez.



La începutul lunii iulie a semnat primul contract profesionist cu Paris Saint Germain.