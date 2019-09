Fotbalistul olandez Virgil van Dijk a devenit cel mai bine plătit fundaş din fotbal.



Jucătorul lui FC Liverpool a semnat un nou contract cu clubul englez, unul valabil până în vara anului 2025, şi va încasa 10 milioane 500 de mii de euro anual. Astfel, Van Dijk va avea un salariu egal cu cel al fundaşului spaniol Sergio Ramos de la Real Madrid. Astfel, venitul anual al olandezului a sporit cu 4 milioane de euro.

Contractul precedent al lui Van Dijk era valabil până în 2023, însă şefii lui FC Liverpool au dorit să-l recompenseze pe jucătorul olandez pentru performanţele impresionante din sezonul trecut. "Cormoranii" au câștigat Liga Campionilor, iar Van Dijk a fost desemnat de UEFA drept cel mai bun fotbalist al sezonului 2018/2019.



Olandezul are şanse să obţină şi premiul "FIFA The Best", el fiind pe lista finală cu Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi.