VIRAL PE INTERNET! Un poliţist a îmbrăcat o mască care imite coronavirusul, ca să-i convingă pe oameni să stea în case

Un poliţist din oraşul Chennai, India a ales să poarte pe cap, în timpul serviciului, o cască al cărei design imită aspectul specific al noului coronavirus cu scopul de a îi face pe cetăţeni să conştientizeze gravitatea pandemiei de Covid-19, informează publicaţia India Today, scrie digi24.ro.

Chennai Cop wears a corona like helmet and stop motor bike riders and ask them to stay home. ???????????? (recd as a fed) Too good! pic.twitter.com/HSHWK4RzAG