VIRAL PE INTERNET! O femeie a fost amendată în transportul public pentru că pisica ei nu este câine (VIDEO)

Vigilență maximă din partea unor companii de transport din Cluj-Naoca, România. Aceștia au amendat o pisică pentru că circula ilegal pe o rută de autobuz.

O româncă a relatat toată povestea pe Facebook, unde a și încărcat poze de la incident.

”Azi dimineaţă (joi, 19 iulie), o surpriză extrem de neplăcută în Cluj Napoca, în autobuzul 35. Am dus din nou pisicuţa cu piciorul fracturat la rebandajat şi am luat autobuzul. Pisica o duc întotdeauna în cuşca transportoare tipică, legală pentru siguranţa ei, şi am fost amendată cu 35 lei pe loc, că în oraşul Cluj nu e voie cu pisici pe autobuz. Normal că am vociferat că este legal transportul în cuşcă.

Nu au putut să îmi arate nici temeiul legal, singurul argument a fost că nu e câine. Deci vara nu-i ca iarna… Doar câinii pot circula în autobuz! Trebuia să ajung la serviciu, aşa că am plătit şi fuga la serviciu şi veterinar. Credeţi că este normal acest fapt? ubesc şi câinii, dar peste tot transportul în cuşcă e legal. Nu e normal ce s-a întâmplat astăzi”, a scris femeia pe Facebook.

Reprezentanții companiei de transport spun că echipa de control s-a comportat civilizat și-au aplicat sancțiuni conform unor prevederi a hotărârilor municipalității.

Concluzia, ghinion pentru pasagerii care au pisici și vor să circule în transportul public. Regulamentul care le permite locuitorilor din Cluj să transporte animale contra cost a fost aprobat în anul 2015.