VIRAL PE INTERNET. Cum a reușit un patruped să intre în casă, după ce a înghețat de frig (VIDEO)

Nemaiputând să îndure frigul de afară, un cățel s-a dovedit a fi extrem inteligent judecând după eforturile pe care le-a făcut pentru a ajunge din nou la căldură, scrie antena3.ro.

Patrupedul a încercat să apese pe clanță pentru a intra în clasă, însă fără rezultat fiindcă ușa era încuiată. Apoi, s-a dus și a sunat la sonerie în speranța că stăpânul îl va auzi și îl va primi înăuntru. Din păcate, nici așa nu a mers.

Însă cățelul nu s-a lăsat bătut și a continuat să încerce. După încă câteva repetări, stăpânul a auzit soneria, a venit și l-a primit în casă.

Clipul a ajuns pe internet și i-a impresionat pe toți cei care l-au urmărit.

Show this to anyone who says dogs are stupid ???? ❤️ pic.twitter.com/qmRsgzK1hy