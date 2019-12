VIRAL pe Internet. Angajatul unei firme de curierat începe să danseze când vede ce i-a lăsat o clientă în fața ușii (VIDEO)

În ultimii ani, o femeie din statul american Delaware și-a făcut un obicei din a lăsa în fața ușii gustări și răcoritoare pentru curierii care îi livrează pachetele comandate online în perioada sărbătorilor. Femeia spune că face acest lucru în semn de mulțumire pentru curierii care o scutesc de foarte multe drumuri în perioada sărbătorilor, potrivit CNN, citează digi24.ro.

Când a ajuns cu pachetul în fața ușii, bărbatul a văzut un coș plin cu dulciuni, biscuiți, apa și sucuri așezat pe un scaun, alături de care a fost așezat un afiș: "Te rog să iei câteva bunătăți ca să te bucuri de drum. Îți mulțumesc că faci să fie mai ușor cu cumpărăturile de sărbători".

Curierul a fost atât de încântat de gestul femeii încât a început să strige "ce drăguț!", după care a început să danseze în timp ce se întorcea spre mașină.

Toată scena a fost surprinsă de camera de supraveghere pe care proprietara a instalat-o la intrarea în casă. Filmarea a fost postată apoi pe Facebook și s-a viralizat. Aceasta nu se aștepta, însă, ca gestul ei să provoace o reacție atât de puternică ca cea pe care a avut-o Karim Reed, angajat de doar câteva luni la o firmă de livrări.

Femeia a spus că era acasă atunci când s-a întâmplat toată povestea, a auzit reacția curierului și s-a bucurat foarte mult.

"This is sweet!" Watch this Amazon delivery driver do a happy dance after a homeowner left out some snacks and a nice note https://t.co/3lWNUVNnYP pic.twitter.com/BL5qCBd8vd