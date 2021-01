Viorel Morari vine cu noi acuzaţii în adresa procurorului general, Alexandr Stoianoglo

Fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, lansează noi acuzaţii la adresa procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Potrivit lui, soţia lui Stoianoglo ar fi beneficiar final a două companii ucrainești, deținute de Veaceslav Platon. Informațiile au fost prezentate, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit lui Morari, aceste date ar demonstra legătura dintre Platon și Stoianoglo și explică decizia procurorului general de a solicita revizuirea dosarului în care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Atât Stoianoglo, cât şi Platon, resping acuzaţiile şi spun că datele prezentate de Morari privind beneficiarul final al companiilor ar fi fost modificate intenţionat în data de 5 ianuarie şi introduse în Registrul persoanelor juridice din țara vecină.

"Legătura respectivă a soției procurorului general, Alexandru Stoianoglo, cu oamenii din anturajul lui Platon Veaceslav și Platon Veaceslav propriu-zis, argumentează sau scot în vileag de ce se urgentează examinarea dosarului de revizuire a lui Veaceslav Platon", a declarat Viorel Morari.



Morari susţine că informaţia provine din baza de date a ministerului Justiției din Ucraina. Prima companie vizată ar fi GET BUSINESS LIMITED, înregistrată în septembrie 2009.



"Fondatorul, Platon Veaceslav, cetățean al Republicii Moldova. Și informația despre beneficiar efectiv - din nou - Curdova Țvetana, Moldova. Rezultă o legătură între Platon și soția procurorului general. GET BUSINESS LIMITED transmite către ASITO numărul de acțiuni 176 de mii, cota de participare 3,75% de acțiuni la Moldindconbank", a menţionat șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție.



Potrivit lui Morari, și compania "Verlok Development INC" ar fi deținută de Platon, iar beneficiarul final ar fi soția procurorului general.



"Acest agent economic, cota de participare în Moldindconbank deținea de 4,5%, este din decizia care este publică, plasată pe site-ul Curții Supreme de Justiție."



Într-un comunicat de presă, procurorul general a respins acuzațiile grave care i se aduc. Potrivit lui, prin aceste învinuiri se încearcă acreditarea ideii că ar avea vreo tangență cu anumite companii delicte, afiliate unui figurant pe anumite dosare.

Totodată, potrivit informațiilor operative, obținute de la partea ucraineană, în 5 ianuarie 2021, într-un birou notarial de la Kiev, persoane deocamdată neidentificate ar fi făcut modificări în registrul companiilor, astfel încât, peste noapte, beneficiar final al acestor firme să figureze soția procurorului general.

La câteva ore după declaraţiile lui Morari, în faţa presei a ieşit şi Veaceslav Platon. Acesta a declarat că s-a adresat structurilor de drept din Ucraina pentru a investiga modul în care au fost modificate datele privind beneficiarul final al companiilor.



"M-am adresat la Biroul de Stat al Investigațiilor din Ucraina cu solicitarea de a porni un dosar penal și tragerea la răspundere penală a persoanelor necunoscute, care, în data de 5 ianuarie 2021, la ora 16:07, fără înștiințarea și acordul meu, au făcut modificări în Registrul persoanelor juridice din Ucraina. Scopul a fost de a discredita Procuratura Generală și pe mine, inclusiv", a declarat Veaceslav Platon.



În iunie 2020, Veaceslav Platon a fost eliberat din închisoare după patru ani de detenţie. Hotărârea a fost luată în baza demersului procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Ulterior, Procuratura Generală a transmis un comunicat de presă prin care anunţa că rejudecarea dosarului penal în care Platon a primit 18 ani de puşcărie va avea loc în baza probele anterior acumulate, dar în cadrul unui proces judiciar transparent. În aprilie 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru escrocherie, spălare de bani și corupere activă în cazul BEM. Recent, procurorul general Alexandr Stoianoglo a anunțat că vrea revizuirea dosarului, deoarece consideră că Platon a fost condamnat ilegal. Viorel Morari a fost suspendat din funcţia de șef al Procuraturii Anticorupție la începutul anului trecut, până la adoptarea unui verdict în dosarul care i-a fost deschis. Acesta este cercetat pentru abuz în serviciu și fals în acte publice.