Fostul atacant al echipei noastre naţionalede fotbal, Viorel Frunză, va face galerie echipei PAOK Salonic în partida acesteia cu Benfica Lisabona din play-off-ul Ligii Campionilor.



Fostul fotbalist, în prezent antrenor la clubul românesc din liga a treia valorică Ştiinţa Miroslava, a jucat la PAOK Salonic în anul 2008, iar acum consideră că gruparea elenă poate da lovitura în dubla manșă cu Benfica.



"Joacă bine acum în Liga Campionilor. Clar că va fi greu cu Benfica. Dar cred în echipă şi voi ţine cu PAOK. Sper să treacă mai departe şi să se califice în grupe", a spus fostul atacant PAOK, Viorel Frunză.



Cristian Efros este un alt antrenor moldovean care va susţine în această seară pe PAOK. Are şi un motiv. La începutului anului tehnicianul echipei Speranţa Nisporeni a făcut practica de antrenor, studiind activitatea de zi cu zi a antrenorului Răzvan Lucescu de la timona clubului elen. Efros, la fel, crede că PAOK are toate şansele să elimine echipa portugheză din competiţie.



"PAOK este o echipă ce atacă, agresivă. Joacă în pressing. Şi din aceste puncte de vedere poate s-o surpindă pe Benfica. Echipa asta va rămâne mereu în sufletul meu. Mai ales că, atunci când eram tânăr, am şi fost acolo", a spus antrenorul Speranţa Nisporeni, Cristian Efros.



Meciul Benfica Lisabona - PAOK Salonic se va juca astă seară pe ”Estadio Da Luz” din capitala Portugaliei cu începere de la ora 22:00. Partida va fi transmisă în direct de CANAL 3.