Violeta Ivanov: Revenirea SIS sub control prlamentar este o acțiune normală într-o țară parlamentară

Revenirea Serviciul de Informații și Securitate sub control parlamentar este o acţiune normală într-o țară parlamentară, inclusiv pentru a preveni abuzurile și instaurarea dictaturii. Declaraţia aparţine deputatului Partidul ŞOR, Violeta Ivanov.



"Această instituție importantă a statului trebuie să fie sub controlul parlamentar, care reprezintă voința tuturor cetățenilor și este format din 101 deputați, și nu să fie sub controlul unei singure persoane, fie el sau ea și președinte, pe care dese ori vedem că puterea îl face, de multe ori, să-și piardă mințile", a spus Violeta Ivanov.



În cadrul unei conferinţe de presă, parlamentarul a vorbit şi despre alte legi suspendate marţi de Curtea Constituțională.

Violeta Ivanov a menționat că în privința Legii funcționării limbilor se fac manipulări, iar societatea este dezinformată despre așa-numita fortificare a statutului limbii ruse. În realitate, proiectul se referă la toate limbile vorbite pe teritoriul țării, susţine Ivanov.

În cazul proiectului ce prevede revenirea terenului Stadionului Republican în proprietatea statului, Violeta Ivanov a accentuat că la propunerea Platformei parlamentare „Pentru Moldova”, a fost introdus un amendament ce stipulează că pe acest teren pot fi construite numai obiective cultural-sportive, nu blocuri multietajate sau spații comerciale.

Ea a îndemnat deputații și politicienii să renunțe la manipulări, și să se alăture eforturilor de a identifica soluții pentru a scoate țara din criză.