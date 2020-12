Violența verbală și fizică asupra cadrelor medicale va fi pedepsită cu până la 15 zile de arest contravențional sau cu o amendă de până la 7500 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament în lectură finală. În astfel de situații se pomenesc în special medicii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Aceştia se plâng că de cele mai multe ori pacienții agresivi scapă nepedepsiți."Am venit în stradă la solicitare, l-am urcat în mașină să-l investighez și el a început să-mi spună că nu-i atrag atenție și m-a lovit cu pumnul în față, am fost de două ori lovită. Mi s-o stricat ochelarii, ochii au fost plini cu sticlă, istoria s-a terminat prin judecată."Viorica Petcova este șefă a Substației din sectorul Rîșcani al Capitalei și face parte din echipa specializată terapie intensivă și reanimare. Prin mâinele ei au trecut mii de pacienții, mulți dintre care au fost salvați de la moarte."Cei care sunt în stare de ebrietate, toxicomani sau narcomani, ei se simt liberi, ei tot timpul ne spun: "Da ce să-mi faci?". Ei se simțeau liber în fața legii."Doctoriţa salută modificările la Codul Contravențional."Cred că ne-ar ajuta, pentru cetățenii să fie mai responsabili, vor știe că vor fi pedepsiți."Jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a medicilor va fi sancţionată cu amendă de până la 1250 de lei. Totodată, ultragierea, însoţită de acte de huliganism sau vătămare corporală, va fi sancţionată cu amenzi de până la 7 500 de lei sau cu arest contravenţional de până la 15 zile.Deși poliția nu are o statistică separată a cazurilor de violenţă asupra medicilor, oamenii legii confirmă că sunt des solicitați să intervină în astfel de situaţii. Totuși, pedeapsa este aplicată atunci când asemenea fapte sunt foarte grave și sunt catalogate ca huliganism."Până la moment nu este o evidență separată. Deseori, polițiștii sunt sesizați să intervină, când unele persoane încalcă grosolan ordinea publică, însoțite de aplicarea violenței sau acțiuni ce se deosebesc de cinism și obraznicie deosebită. Astfel de acțiuni sunt calificate ca huliganism."Potrivit Inspectoratului General de Poliție, de la începutul acestui an, în total, au fost înregistrate 1007 cauze penale pe huliganism.