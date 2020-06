VIOLENŢA DOMESTICĂ, ÎN CREŞTERE: Sunt peste 5000 de cazuri în primele 5 luni din an

Pe fundalul pandemiei, violența în familie a escaladat în episoade mult mai agresive, acolo unde fenomenul exista deja, spun reprezentanţii centrului "La Strada", organizaţie nonguvernamentală specializată în sprijinirea victimelor violenţei. Din aprilie, numărul apelurilor în care sunt reclamate acte de violenţă, inclusiv psihologică, a crescut constant."Conform statisticilor şi a informaţiilor care sunt înregistrate la poliţie şi vorbim de perioada de cinci luni care include şi perioada de pandemie, la poliţie au fost înregistrate peste 5000 de sesizări şi autosesizări de violenţă în familie, aici avem o creştere cu 100 de cazuri în comparativ cu perioada analogică a anului trecut.Potrivit unei analize făcute de psihologii ONG-ului "La Strada", dacă în primele săptămâni după declararea situației de urgență numărul apelurilor era în scădere, pe măsură ce perioada de izolare se prelungea, reclamaţiile au crescut cu peste 30%. Totodată, a crescut şi durata discuţiilor cu victimele, care, fiind izolate de persoanele cu care mai puteau vorbi despre problemele lor, îşi găseau refugiul în discuţiile cu specialiştii.Cele mai multe apeluri au fost în mediul urban, iar o treime dintre ele, în Chişinău. Echipa consilierelor "La Strada" a intervenit de urgență pentru a facilita soluţionarea a 16 cazuri de violență în familie ce prezentau pericol iminent pentru viața sau integritatea fizică sau psihică a victimelor."Fiind în apartament cu agresorul, cu un copil de până la un an, a folosit acele câteva minute timp în care agresorul a ieşit la balcon ca să fumeze, ca să apeleze 112, să relateze despre situaţia în care se află însă, nu a reuşit să spună scara şi apartamentul. Bineînţeles că ne-am implicat, am intervenit pe acest caz iar femeia a fost până la urmă scoasă din apartament şi plasată în condiţii de siguranţă."Potrivit oamenilor legii, dacă în cazul agresorilor nu este dispusă o măsură de reţinere imediată, iar acesta prezintă un pericol pentru familie, suspectul este obligat printr-o restricţie de urgenţă să se autoizoleze o perioadă.Pedeapsa aplicată pentru violenţa în familie, conform Codului Penal, presupune muncă neremunerată în folosul societăţii până la 180 de ore sau condamnare penală de la un an la 15 ani.