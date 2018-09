VINURILE DUC FAIMA MOLDOVEI. Revista Vogue și Forbes au scris despre vinurile moldovenești

Moldova și vinurile moldovenești devin din ce în ce mai cunoscute în lume. Vogue și Forbes, două dintre cele mai citite reviste din lume, au dedicat recent articole despre țara noastră. Un reporter Vogue a fost la noi și a recomandat destinaţia cititorilor. Jurnalistul Alia Akkam a scris că Moldova este printre ţările cel mai puţin vizitate, dar acest lucru se schimbă cu pași rapizi.



Peisajele pitorești şi vinurile merită atenția turiștilor din întreaga lume, mai notează reporterul. Destinații precum Orheiul Vechi sau peștera Emil Racoviță trebuie să fie pe lista obiectivelor de vizitat, crede Akkam. Dar ce face țara noastră cu adevărat unică este multitudinea de vinării, care produc băuturi de primă clasă.

Reporterul Vogue a mai menționat beciurile Mileștii Mici și Cricova, fascinante prin tunelurile lungi și întortocheate. Alia Akkam a scris și despre mai multe localuri și hoteluri din Chișinău în care merită să stai. Forbes, spre deosebire de Vogue, s-a concentrat în exclusivitate pe vinuri. Revista americană a scris despre tradiția vinicolă din Moldova, România și Bulgaria, anunțând un interes crescut al pieței europene față de vinurile din cele trei țări estice.

Forbes a discutat cu Caroline Gilby, un expert în vinuri din Marea Britanie, autor al cărții ”The Wines of Bulgaria, Romania and Moldova”. Potrivit ei, estul Europei rămâne încă o destinație vinicolă neexplorată de publicul larg. Gilby spune că țara noastră, care a avut mult de suferit sub ocupația sovietică, abia acum începe să prezinte lumii varietatea de vinuri.