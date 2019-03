Vinul select care a cucerit consumatori din Suedia, Elveția şi China. Cum a evoluat afacerea de succes a unei familii din Mileştii Mici

Au transformat pasiunea, într-o afacere de succes. Este vorba despre familia Agrici din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni care, în doar doi ani de când au îmbuteliat prima sticlă cu vin, a reuşit să cucerească consumatorii din Suedia, România, Elveția şi China.

Succesul le-a fost asigurat de munca asiduă pe care o depun soţii, cele trei fiice, dar şi suportul financiar primit din partea Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională.



Capul familiei, Efim Agrici, produce vin din anul 2000, dar a scos pe piaţă doar vin în vrac. În 2016 a beneficiat de 580 de mii de lei din proiectul USAID, ce i-a permis achiziţionarea echipamentelor necesare pentru îmbutelierea licorii.



"Eu am grijă de vița de vie, începând de la plantare, până la recoltare și deasemenea fiind wineolog, mă ocup și de producerea vinului", a menţionat Efim Agrici, fondatorul vinăriei.



Soţia agricultorului, profesoară la şcoala din sat, s-a alăturat afacerii soţului: "Am văzut că soțului îi vine cam greu și doream și noi ceva să aducem al nostru, că unde o femeie are grijă parcă se vede altfel, decât bărbații aranjează lucrurile".



În scurt timp, s-au alăturat "proiectului" de familie şi cele trei fiice ale cuplului.



"Am hotărât să mă implic tot mai mult, să aduc aportul meu în această afacere, prin promovarea vinurilor, ceea cu ce mă ocup, și prin aducerea unor noi idei în proiectele viitoare", a precizat Felicia Agrici, fiică.

"Gama este formată din șase sticle așa cum am spus avem cele roșii: un cupaj din fetească neagră, merlot și carnenet sauvignon, un cabernet sauvignon separat și o fetească neagră care este soiul autohton. La fel avem un cabernet-sauvignon rose, un muscat sec și un chardonnay", a subliniat Tatiana Agrici, fiică.



"Pe viitor planificăm să continuăm ceea ce am început. Cu surorile ne ocupăm de promovarea gamei care o avem, de lansarea unei game noi", a spus Ala Agrici, director comercial.



În prezent, la vinăria familiei Agrici muncesc 20 de angajaţi. Recent, soţii au mai câştigat un grant de 300 de mii de lei de la USAID, prin care îşi propun să dezvolte un complex turistic.



"Am oferit granturi Vinăriei "Agrici", pentru procurarea unui echipament modern. De asemenea i-am ajutat atât cu partea tehnică, cât și cu partea marchetologică. Adițional am asigurat participarea Vinăriei la concursuri internaționale", a menţionat Steven Welker, manager superior USAID Moldova.



Vinăria familiei Agrici se numără printre cei 167 de beneficiari ai Proiectului de Competitivitate, finanțat de USAID și Guvernul Suediei. Programul are drept scop orientarea industriei vinicole din Moldova de la producția de vin în vrac, la cea îmbuteliată și diversificarea piețelor de export.