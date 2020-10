Vinul moldovenesc, sărbătorit în mai multe ţări: Peste o mie de oameni au urmărit o degustare online

Vinul moldovenesc este sărbătorit anul acesta în mai multe ţări simultan. Peste o mie de oameni au urmărit o degustare online, în cadrul căreia jurnalişti şi experţi internaţionali au gustat licorile moldoveneşti şi le-au apreciat pe măsură."Vreau să ridic paharul pentru Ziua Naţională a Vinului. Noroc! Noroc!"Patru soiuri de vinuri emblematice au ajuns la experţi şi jurnalişti din Marea Britanie, Olanda, Canada, Statele Unite, Asia, Danemarca şi Belgia pentru a fi degustate."Cred că e timpul să analizăm vinurile. Vă îndemn să-l analizăm pe primul. Sticla va apărea pe ecran în scurt timp. Mihai, ne-ai putea spune ceva despre acest vin?""Este un Cabernet Sauvignon combinat cu Fetească Neagră, două soiuri de struguri roşii. Să-mi torn şi eu în pahar.""Sunt impresionat de calitatea acestui vin. Eu nu ştiam nimic despre vinurile moldoveneşti, nu am mai vizitat această ţară. Pentru noi, cei din Asia, cred că ar fi foarte interesant să bem acest tip de vin cu mâncare asiatică."Experţii au gustat şi dintr-un vin din Cabernet Sauvignon, Saperavi şi Rară Neagră."Acest vin poate fi pus la un nivel cu un vin californian. Este foarte modern, elegant, strălucitor şi are un gust echilibrat, foarte bun, din punctul meu de vedere."Evenimentul a fost organizat în premieră şi a avut loc doar online, în condiţiile pandemie de coronavirus."Cred că Moldova are un potenţial enorm de a crea vinuri unice, complexe, aşa cum nimeni nu ştie să mai facă. Asta şi pentru că au noroc de cea mai bună climă pentru culturile de viţă de vie."Anul trecut, Ziua Vinului a fost marcată cu mult fast. Zeci de vinificatori zi-au prezentat produsele în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Totalurile făcute atunci au arătat că în centrul Capitalei au venit peste 70 de mii de oaspeţi, printre care şi mulţi străini. În acest an, sărbătorim de acasă, pentru că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate.