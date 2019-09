Vinul moldovenesc, promovat peste Prut. Vizitatorii spun că au îndrăgit licoarea lui Bachus, dar şi alte produse din ţara noastră

Orașul Iași s-a transformat în capitala vinului moldovenesc pentru trei zile. 19 vinificatori și-au prezentat produsele în cadrul unei expoziții în fața Palatului Culturii.



Organizatorii şi-au propus să promoveze vinul moldovenesc în rândul românilor de peste Prut.



"În degustație avem Rose, Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon. Avem vinuri decupaj și anume vinuri rose, traminer, chardonnay și rară neagră cu cabernet sauvignon și deja avem destilatele de 5 și 7 ani", a menţionat un vinificator.



"Succesele înregistrate sigur că se datorează și vinificatorilor, care stau în spatele vinurilor și care muncesc din greu pentru a crea un produs de calitate, care merită să se regăsească din ce în ce mai des pe mesele consumatorilor din Europa", a precizat Parascovia ignat, reprezentanta Oficiul Național al Viei și Vinului.



Nu doar vinuri au fost prezentate la expoziția din Iași. Unii comercianți au încercat să impresioneze cu produse alimentare, dar şi haine:



"Procesăm cașcaval natural, văcuțele noastre. Laptele îl avem noi, cameră de procesare. facem patru feluri de cașcaval".



"Am venit cu blănuri, cu veste, cu genți, cu ciupici, cu papuci, cu covoare. Avem fabrica de prelucrare a blănurilor și pielei".



Vizitatorii spun că au îndrăgit produsele din Republica Moldova:



"Au produse foarte bune, de o foarte bună calitate și am cumpărat chiar și de la Chișinău. Și prețurile sunt foarte bune. Și strugurii sunt impresionanți, și dulci, și buni, buni, buni".



"Bune. Chiar foarte bune. Cel mai mult îmi plac bomboanele, sucurile".



Potrivit președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Moldova, anual, exportul de vinuri în România crește cu zece la sută.



"Conform informației pe care o avem, anul trecut, România a fost principalul nostru partener la exportul de vinuri. Vrem să continuăm, să facem vinurile nostre mai cunoscute și totodată să semnăm cât mai multe acorduri cu cei care doresc să importe vinurile", a declarat Sergiu harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Moldova.



"De data aceasta am venit, în special, cu producătorii de vinuri și derivate din vin, așa cum s-a văzut în standuri. Produse de foarte bună calitate, de pe tot teritoriu Republicii Moldova și din Moldova nostră, a României, care pot să intre în competiție cu orice vin din lume", a conchis Mihai Chircă, primarul municipiului Iași.



În acest an, la expoziția din Iași participă peste 50 de producători autohtoni. Evenimentul este la cea de-a treia ediție și se va încheia astăzi.