Vinul fiert, vedeta festivalului Gerar, organizat la Mileştii Mici. A răsunat muzica populară, iar vizitaorii au dansat pe ritmuri naţionale

Vinul fiert a fost vedeta festivalului Gerar, dedicat tradiţiilor de iarnă şi organizat în satul Mileştii Mici.



Oamenii au putut gusta vin fierta cu diverse arome. Cel de la nord a fost preparat cu măr, în cel din centrul ţării a fost adăugat miere, iar în cel de la sud - diverse condimente.



"Vinul roșu, la el se adaugă zahăr după gust, dar şi condimente speciale. Așteptăm până se face fierberea, după aceasta el e deja gata pentru a-l gusta", a spus un gospodar.



"Avem un izvar super la malul Milești. E dulce și cu miere de albine și eu o să fiu ca albinuța", a menţionat o participantă la festival.

"Foarte gustos, izvar de la centru, dulce, cu miere de alibine. Foarte bun", a precizat o altă femeie.



Vinul a fost gustat și de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.



"Știți ce vitamine conține vinul? E și B. Dacă am avea și în celelalte domenii așa succese, am avea rezultate frumoase", a declarat ministru Liviu Volconovici.



După ce s-au încălzit cu vin fiert, cei prezenți la Gerar Fest au putut dansa pe ritmuri de muzică populară. 130 de artiști din 8 raioane ale țării s-au lăudat cu obiceiurile și tradițiile specifice zonei de unde vin. Cei din satul Măcărești, raionul Ungheni au impresionat cu obiceiul Cocostârcul.



De festival s-au bucurat și câțiva turiști din Marea Britanie:



"Acest vin fiert e bun, e fierbinte, dar are prea multe condimente".



"Nu sunt prima dată în Moldova. Cred că aici e din ce în ce mai bine, datorită acestor festivaluri".



Biletul de intrare la Gerar Fest au costat 150 de lei. Preţul a inclus și câteva pahare cu vin fiert.