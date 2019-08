Vinul, bucatele naţionale şi obiceiurile strămoşeşti, principalele motive care îi fac pe turişti să opteze pentru o vacanţă în Moldova

Vinul, bucatele naţionale şi obiceiurile strămoşeşti sunt principalele motive care îi fac pe turişti să opteze pentru o vacanţă în Republica Moldova. Potrivit celui mai recent studiu efectuat de către Magenta Consulting, peste 50 la sută dintre ei vin aici în vacanţă, iar aproximativ 26 la sută vizitează Moldova pentru prieteni şi rude.

Aceiaşi sursă mai arată că cei mai pretențioși turişti sunt moldovenii din diasporă, care vin acasă în concediu.

Autorii studiului au creat două profile diferite ale turiştilor care vizitează ţara noastră. Unul al celor străini şi unul al moldovenilor stabiliţi peste hotare.

Dacă 50 la sută dintre străini vin în Moldova în scop de recreere, atunci 70 la sută din cei care locuiesc în diasporă vin să-şi viziteze rudele. Sunt şi turişti care vin la noi pe motiv de lucru. Ponderea acestora constituie 20 la sută. Pe când doar 6 la sută din moldovenii plecaţi revin în ţară în scop de afaceri.

Un motiv principal al străinilor care vizitează Moldova este vinul bun. 52 la sută din participanţii la sondaj au precizat acest lucru, cu 8 la sută mai mulţi decât moldovenii din diasporă.

De asemenea, străinii vin la noi pentru că spun ei, Moldova este o ţară ieftină, părere pe care o au mai puţini moldoveni din diasporă cu circa 16 la sută.

În acelaşi timp, Republica Moldova este vizitată pentru vinăriile care se găsesc aici de circa 39 la sută din turişti străini şi de un număr mai mic de moldoveni stabiliţi peste hotare ,cu circa 6 la sută. Dacă străinii se reţin în Moldova în medie o săptămână, atunci diaspora revine în ţară pe cel mult o lună. Astfel şi cheltuielile diferă.



Studiul a mai scos la iveală faptul că cele mai multe aşteptări atunci când vin în Moldova le are diaspora. Şi tot ei sunt cei care nu promovează suficient ţara lor de baştină ca o potențială destinaţie turistică.





"Eu cred că diaspora trebuie învăţată să cunoască ţara sa, ca să promoveze mai mult decât mănăstirile şi beciurile vinicole. Jumătate din turiştii care vin în Moldova sunt turişti activi. Ar fi bine să le oferim mai multe posibilităţi de odihnă activă", a declarat Dumitru Slonovschi director companie specializată în cercetări.





Datorită acestui studiu, atât agenţiile de turism de la noi cât şi ghizii vor putea organiza diferite tipuri de vacanţe vizitatorilor, în funcţie de preferinţele lor, astfel încât aceştia să-şi mai dorească să revină.



"Noi avem diferiţi turişti. Cel mai capricios este turistul din Moldova. Care tot trebuie să-l luăm în considerare şi asta vom face de azi înainte."



"Că ţara trebuie prezentată ca detinaţie gastronomică şi vinicolă. Eu socot că ponderea trebuie să fie pusă pe istorie şi cultură. Moldova are de prezentat lumii ceva unical, incomparabil. Avem o istorie foarte bogată."



Pentru o vacanţă în Moldova a optat şi această tânără familie care a venit tocmai din Republica Belarus. Concediul lor a corespuns cu "săptămâna de miere" şi asta pentru că recent au jucat nunta.



"Am vrea să vedem o natură frumoasă şi vinăriile voastre. Mâncarea este foarte gustoasă. Noi suntem deja aici de trei zile, şi ne delectăm. Am fost prin muzee, prin parcuri. Am ales Moldova pentru că nu e nevoie de viză. Asta e călătoria de nuntă."



Studiul a fost realizat în perioada 6 octombrie 15 noiembrie 2018 pe un eşantion de 1 025 persoane.