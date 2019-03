Vinificatorii moldoveni participă la cea mai mare expoziţie de vinuri din lume, Prowein.

La Dusseldorf, în Germania, moldovenii vor să demonstreze că o ţară mică ştie să producă vinuri de calitate.



În acest an, la târg participă 39 de vinării din Moldova cu o ofertă de peste 350 de produse. Toate sunt prezentate sub brandul de ţară, Wine of Moldova.



"Noi avem un singur stand colectiv, avem o voce comună, ceea ce este important pentru piaţa vinurilor care e saturată, după cum vedeţi, sunt foarte multe vinuri. Ca să fim vizibili şi ca să atragem atenţia asupra noastră avem o acţiune colectivă", a spus Gheorghe Arpentin, director ONVV.



Vinificatorii au aşteptări mari. Pentru unii dintre ei, participările la ediţiile din anii trecuţi ale evenimentului s-au încheiat cu parteneriate importante.



"Cred că din 2003 continuăm să venim la ProWein. După noi, este cea mai profesionistă expoziţie târg din lume, cea mai organizată. Aici este locul unde poţi să vezi trendul lumii la vin, să reîntâlneşti partenerii tăi din diferite colţuri ale lumii, cât şi găseşti noi parteneri", a spus Artur Marin, director de vinărie.



Aici veţi vedea practic toate vinurile care se găsesc pe toate continentele, sunt reprezentate toate ţările, vin majoritatea distribuitorilor importanţi, importatorilor. De fiecare dată încercăm să câştigăm cel puţin un client nou."



"Am venit cu cinci vinuri noi , vinuri roşii din recolta anului 2017, am avut câteva poziţii în recolta precedentă care au fost medaliate la diverse concursuri internaţionale. Mă bucur că primele două întâlniri care le-am avut toţi sunt mulţumiţi. O zis e bine, esti tot acolo, lucrăm mai departe", a spus Ion Luca, director de vinărie.



În prima zi a evenimentului, moldovenii au turnat în pahare la sute de vizitatori din toată lumea, curioşi să afle mai multe despre Moldova.



"E bun, vinul e delicios, fantastic. Se descurcă bine pe piaţă, vânzările sunt bune, este un produs bun de vândut, minunat", a spus un distribuitor de vinuri din Nigeria.



Pe lângă degustări, vizitatorii standului Wine of Moldova au ocazia să participe la câteva master-class-uri cu cei mai buni experţi în vinuri din lume.



"Am vorbit aici, la standul Moldovei, despre memoriile mele şi experienţa de când am venit în Georgia pentru prima dată în 1988 şi cum industria de vinuri din Moldova şi însăşi Moldova au evoluat şi s-au schimbat în tot acest timp şi s-a dezvoltat", a spus Robert Joseph, expert în vinuri.



Expoziţia ProWein se încheie mâine. Organizatorii se aşteaptă la circa 60 de mii de vizitatori din peste 130 de ţări.