Vinicius Junior își trăiește visul la Real Madrid și atacă trofeul Ligii Campionilor

Vinicius Junior își trăiește visul la Real Madrid. Tânărul fotbalist brazilian, care a devenit „galactic” în vara anului 2018, a cucerit titlul în sezonul trecut, iar în stagiunea curentă atacă trofeul Ligii Campionilor. Mijlocașul de 20 de ani are și un salariu impunător – circa 12 milioane de euro pe an.



Drumul spre faimă și glorie nu a fost, însă, unul ușor. Vinicius Junior a trăit în sărăcie în orașul Sao Goncalo, în statul Rio de Janeiro, și a învățat fotbal pe străzile favelelor.



„Pe străzi nu îți este frică de nimic. Nu ai responsabilități și tot ce îți dorești este să driblezi puștiul din fața ta. Să le demonstrezi tuturor că ești mai bun. Acolo am învățat să iau mai rapid deciziile, am învățat să driblez și, practic, aia a fost școala mea de fotbal.

Când am ajuns la Real, parcă m-am teleportat în altă lume. Cu câteva zile mai devreme îmi urmăream idolii la televizor sau îi selectam în jocuri video. Acum sunt într-o echipă cu ei. Trebuie să fiu calm și să îi ascult. Schimbările sunt mereu dificile, dar cu efort totul este posibil.”



Vinicius Junior a jucat 49 de meciuri la Flamengo, suficient pentru a-i impresiona pe cei de la Real Madrid. „Los blancos” au plătit 45 de milioane de euro clubului brazilian pentru puștiul care acum aleargă pe banda stângă a atacului madrilen. Vinicius Junior, care a marcat două goluri în meciul cu FC Liverpool din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, va face tot ce-i stă în putință pentru a-și ajuta echipa să cucerească trofeul.

„Am jucat 110 partide la Real și cred că e un număr mare pentru un fotbalist de doar 20 de ani. Puțini se pot lăuda cu așa ceva, dar obiectivul meu este de a cuceri trofee, iar pentru asta trebuie să marchez goluri. Trebuie să aduc fericire fanilor și familiei mele.”



Diseară, Real Madrid va juca cu Chelsea Londra în a doua manșă a semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul de pe stadionul Stamford Bridge va fi transmis în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00. În tur, celoe două formații au remizat, scor 1-1.