Vinerea Mare: Ziua care iți poate schimba viața. Ce trebuie să faci

Vinerea Mare este o zi plină de semnificații spirituale. Această zi reamintește de ziua în care Mântuitorul a fost răstignit şi a murit pe cruce.



Potrivit tradiției, persoanele care țin post negru vor avea parte de spor și sănătate.

De asemenea, se spune că în Vinerea Mare nu trebuie să consumăm urzici şi nici oţet. Când Iisus era pe cruce, El a fost lovit cu urzici, iar rănile Sale i-au fost udate cu oţet.



În Vinerea Mare este bine să mergi la biserică, unde are loc Prohodul Domnului. Preoţii împreună cu oamenii înconjoară biserica de trei ori şi se trece pe sub Sfântul Epitaf, care este o icoană pictată pe pânză, ce reprezintă punerea în mormânt a Domnului Iisus.



Pentru sănătatea, bucuria şi liniştea familiei este bine să se ţină cont de aceste lucruri, iar anul bun va fi. Astfel, din vechime în această zi nu se fac activităţi la câmp şi se spune că tot ce se seamănă nu rodeşte, ziua fiind numită şi Vinerea Seacă. În plus, nu se spală, nu se coase, nu se face curăţenie şi nici nu se merge la frizer. O altă tradiţie spune că dacă în Vinerea Mare va ploua anul va fi mânios, iar dacă nu va ploua, nu va fi roditor, scrie ele.ro