Sfârşitul lunii februarie se prevede a fi unul cu mult soare şi temperaturi primăvăratice. Pentru următoarele zile, meteorologii au anunţat vreme frumoasă.

Astăzi, termometrele vor urca până la 13 grade Celsius.

În următoarele zile, cerul va fi variabil şi se aşteaptă între nouă şi 15 grade. Nu scăpăm însă de temperaturile sub zero pe timp de noapte. Temperatura aerului va varia între minus unu şi plus două grade Celsius.