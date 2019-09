VINĂRIILE, GATA DE SĂRBĂTOARE: Ziua Vinului a ajuns la cea de-a 18 ediţie

Foto: publika.md

Ziua Vinului a atins majoratul. Sărbătoarea a ajuns anul acesta la cea de-a 18 ediţie. În acest an, vinul Moldovei va putea fi degustat la standurile celor peste 65 de vinificatori care vor fi prezenţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Vinăriile au început deja pregătirile. Angajaţii muncesc de zor pentru a-i surprinde pe oaspeţi cu primul must autohton, dar şi cu vinurile din anii trecuţi



"Turiştii o să fie impresionaţi de colecţii de vinuri pe care o să le vadă, fiindcă sunt vinuri foarte vechi începând cu anul 1973 şi deci ce o să vadă ei aici, este unic în lume", a spus şeful secţiei marketing vinării, Alexei Sotnic.



Toţi oaspeţii vor avea ocazia să afle despre tradiţiile moldoveneşti.



"Toţi ghizii noştri care vor lucra în aceste două zile vor fi îmbrăcaţi în haine naţionale şi evident pe scenă va cânta muzică tradiţională moldovenească, fiecare turist, fiindcă s-a început recoltarea strugurilor, va fi întâmpinat cu cel puţin un păhăruţ de vin sau cu un păhăruţ de must", a spus şeful secţiei marketing vinării, Alexei Sotnic.



Anul acesta, turiştii vor avea parte şi de ateliere şi de cursuri de profil, care vor fi organizate de experţi.



"Noutatea acestei ediţii este însăşi faptul că am ajuns la cea de-a 18-a ediţie care est majoratul Zilei Naţionale a Vinului semnificând o recunoaştere şi o maturitate a acestui eveniment, dar şi faptul că în acest an ne lărgim teritorial şi îi invităm pe toţi să se bucure de diferite activităţi şi master-clasuri", a spus expertul media și branding al ONVV, Daniela Donţu.



În centrul Capitalei va fi organizată şi tradiţionala şcoală a vinului, la care vor participa somelieri profesionişti. De asemenea, va fi amenajată o zonă a meșterilor populari, dar şi o curte ţărănească, unde gospodarii vor prezenta procesul de preparare a vinului.



Anul acesta Şcoala Vinului şi Curtea Ţărănească vor fi găzduite în scuarul Catedralei "Naşterea Domnului". Responsabilii Mitropoliei susţin însă că nu cunosc aceste detalii. Secretarul Vadim Cheibaş a declarat că vrea să vadă o dispoziţie în scris din partea Primăriei Chişinău, înainte de a ne oferi o reacţie la acest subiect.



Evenimentul va fi sărbătorit în zilele de 5 şi 6 octombrie. Licoarea lui Bachus va fi oaspete de onoare în acest weekend la Snagov, în România. La Festivalul Vinului Moldovei sunt prezenţi 26 de vinificatori din ţara noastră pentru al doilea an consecutiv.